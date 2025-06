Canelo Álvarez es amenazado por un temible boxeador que afirma que lo derrotaría fácilmente (VIDEO)

El boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez recibió una amenaza de una de sus más recientes víctimas, el puertorriqueño Edgar Berlanga, quien manifestó su deseo de revancha contra el mexicano y aseguró que lo vencería fácilmente en caso de concretarse la misma.

“El Canelo tiró todo lo que tenía en esa pelea y yo estaba solo 50 por ciento saludable. Tuve mi brazo izquierdo lesionado durante todo el campamento. Canelo no tiene nada para mí. Si la revancha se da, voy a ganar fácil”, aseveró The Chosen One en entrevista con Primera Hora.

Edgar Berlanga aseguró que una segunda pelea contra el ‘Canelo’ se concretará si él sale con los brazos en alto en su combate del próximo 12 de julio ante el británico Hamzah Sheeraz, pues así se lo prometió Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

“Si yo ganó esta pelea (contra Hamzah Sheeraz), yo voy a coger la revancha con Canelo, 100 por ciento. Yo estaba hablando con Turki y me dijo que si ganaba esta pelea iba a pelear con Canelo. Esos son los planes de él”, agregó el pugilista boricua.

El ‘Canelo’ Álvarez se impuso por decisión unánime a Edgar Berlanga el 14 de septiembre del 2024 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en el único antecedente hasta el momento entre ambos.

Edgar Berlanga, con otra motivación tras su derrota ante Canelo

De cara a su pleito del próximo mes contra Hamzah Sheeraz en el Estadio Louis Armstrong de Nueva York, Edgar Berlanga dijo convencidamente que su mentalidad es mejor que cuando se midió ante el ‘Canelo’ Álvarez.

“Mi mentalidad es diferente a la que tuve la primera vez que me enfrenté a Canelo, porque ahora tengo mucha experiencia. Tengo 28 años. Siento que estoy en mi mejor momento. Yo quiero llegar lejos en el boxeo, ser una superestrella y hacer la revancha con Canelo, porque sé que, si tengo un campamento más largo que el de aquella vez, le ganaré fácil”, enfatizó The Chosen One, quien está seguro de que el desenlace sería muy distinto en una revancha contra el tapatío.

.@Canelo's left hook that dropped Berlanga could be felt in San Juan 🇵🇷. #CaneloBerlanga pic.twitter.com/Hd6GAUFzCa — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 15, 2024

La derrota ante el ‘Canelo’ Álvarez es hasta la fecha la única que ha sufrido Edgar Berlanga arriba del ring desde su debut el 29 de abril del 2026.

¿Contra quién es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

El ‘Canelo’ Álvarez venció en su primer combate del 2025 al cubano William Scull en la Anb Arena de Riad, Arabia Saudita, por decisión unánime, con lo que retuvo los títulos supermedianos.

Después de su triunfo sobre William Scull, se dio el anuncio oficial del pleito entre el jalisciense y el estadounidense Terence Crawford, mismo que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en Las Vegas.

