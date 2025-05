Canelo Álvarez confirma lugar y fecha para su pelea ante Terence Crawford; ¿cambiará de sede?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez estuvo presente en el club de golf de Bosque Real, donde realizó la presentación de la cuarta edición del torneo “No Golf No Life”, el cual es organizado por él, en donde reveló detalles de lo que será su combate ante Terence Crawford.

Durante la conferencia de prensa donde estuvo presente Mauricio Sulaimán, el boxeador mexicano habló sobre la segunda pelea que tendrá en septiembre bajo el contrato que firmó con Turki Alalshikh por cinco combates.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, se subirá al ring en el mes patrio para mantener un enfrentamiento con el pugilista estadounidense Terence Crawford, la cual se confirmó en Arabia Saudita cuando le ganó a William Scull.

‘Canelo’ Álvarez expresó que la pelea ante Terence Crawford se va a llevar a cabo como se tenía previsto, el sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, además, reveló que el cambio el día del combate porque no le gusta pelear en viernes.

“Todo apunta a que va a ser, obviamente, en Las Vegas, 13 de septiembre, eso sin decir que ya no fue en viernes. Va a ser el 13 de septiembre, que para nosotros los mexicanos, el sábado va a ser más importante, porque es nuestra fecha, y pues sí, todo a punta de que es en Las Vegas”, confirmó el pugilista azteca.

Cabe recalcar que, en esta pelea estará en juego el campeonato indiscutido de peso supermediano. Saúl Álvarez defenderá los títulos de la AMB, CMB y OMB, mientras que, Crawford quiere ganar el cinturón de la FIB.

Canelo Álvarez le manda emotivo mensaje a Isaac del Toro

Por otro lado, el boxeador mexicano reconoció el gran trabajo que está haciendo Isaac del Toro en el Giro de Italia y comentó que lo enorgullece mucho.

“Ayer bajé Instagram, porque normalmente mi teléfono trato de no traerlo para no distraerme en lo que no vale la pena. Pero lo vi y me enorgullece muchísimo, siempre para mí es un orgullo ver al talento mexicano triunfar”, expresó el Saúl Álvarez.

Cabe recalcar que, Isaac del Toro sigue manteniendo la Maglia Rosa en el Giro de Italia y el domingo 1 de junio podría conocerse si se proclama campeón de esta exigente competencia.

