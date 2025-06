Quiero encontrar a la próxima estrella: Nenuco Rivero

En la lucha libre mexicana la máscara es sagrada, aporta identidad, da presencia y para aquellos gladiadores que las portan, se convierten en una luz que los hace brillar ante el mundo, pero los artesanos que las fabrican muchas veces se encuentran en las sombras, salvo aquellos que logran forjar su camino a la par de los estetas que visten.

Tal es el caso de Roberto Rivero, mejor conocido como el Nenuco, un artista que labró su camino en la lucha libre ayudando a dos niños de Ecatepec, que sin saberlo, más tarde se convertirían en figuras del deporte a nivel mundial y que lo ayudarían a posicionarse como uno de los mascareros más importantes de México, pero no sólo eso, pues tiene claro que su objetivo primordial en su profesión es encontrar a la próxima estrella del cuadrilátero.

“Afortunadamente me tocó la bendición de conocer a Penta y a Fénix, poderlos ayudar y poder llegar, más con Penta, a hacer algo grande, poder decirles que sí se puede. Ecatepec es una zona muy restringida y yo por mi cuenta trato de ayudar como se pueda. A lo mejor me toca doble bendición y me toca otro muchachito, u otros dos, para poder sacar a esa próxima estrella”, dijo el Nenuco en charla con La Razón Deportiva.

El Dato: Además de mascarero, El Nenuco es réferi de lucha libre y ha impartido justicia en luchas de Penta, Fénix, Rey Mysterio y más estrellas mundiales del deporte.

Roberto Rivero, quien heredó el trabajo de sastrería de sus padres, tiene claro que una de sus misiones es poder ayudar al talento del barrio, para que puedan cumplir sus sueños, o por lo menos darles la oportunidad de llegar lo más lejos posible.

“Quisiera lograr muchas cosas, el hecho de ayudar a los demás, mucha gente que está iniciando y no tiene esos recursos para poder salir adelante, yo lo padecí y lo viví con mucha gente”, comentó Rivero, quien ayudó en los inicios de su carrera a Penta y Rey Fénix, quienes en ese momento no tenían estos personajes y buscaban sus primeros equipos profesionales.

El Nenuco recuerda que dos muchachos le preguntaron por el costo de un equipo, pero al no contar con el dinero suficiente, el mayor pidió que le hiciera la equipación a su hermano menor: “Hágaselo a él, yo me subo con un pants”, dijo Penta. Roberto Rivero al escuchar esto, tomó la decisión que cambiaría su vida: “Les dije: ‘Se los hago a los dos’ y así fue como empezó”.

Roberto Rivero │ Profesión: Mascarero y réferi ı Foto: Especial

“Yo trato de ayudar, creo que ha resultado bastante chido”, expresa el Nenuco cuando recuerda qué lo impulsó a fabricarle su equipo a estos dos luchadores en sus inicios, pero no se conforma, pues asegura que le “falta mucho por caminar y por hacer por mucha gente”.

No es común que el trabajo de los mascareros se reconozca de primera mano, pues muchos trabajan fuera del ojo público, pero Penta logró hacer de Rivero una persona admirada en el ambiente luchístico. “Es increíble, es muy chido que te saluden en la calle, que te pidan una foto. Es nuevo, ya nos lo merecíamos, después de batallar 26 años con este trabajo, ya era justo”, apuntó.

El Nenuco ve esta oportunidad que le dio Penta como una ventana para que el público conozca su profesión, una que para la lucha libre es importante, pues las máscaras son parte fundamental de un gran personaje, pues el artesano responsable de cortar, coser y pegar, es también el hombre detrás de la visión creativa que le da identidad al esteta.

“Ahorita tengo esta oportunidad. Penta me sacó a la luz y no sé si es una responsabilidad de que me conozcan como lo que es, el mascarero y la parte creativa que está atrás del luchador”, se sinceró, además que dejó una importante reflexión para toda la industria del pancracio azteca.

“(Los mascareros) Somos la parte que está atrás de todo esto ¿Qué pasaría si en la lucha libre mexicana no hubiera mascareros, no hubiera quien hiciera las máscaras? Quisiera ver que se subieran a luchar sin esa luz que le damos. Habemos mucho artesano que trabajamos y trabajamos bien”, expresó para este medio.

En su arte, Roberto Rivero deja plasmadas muchas de sus “emociones”, permite que su creatividad se desborde y presenta “lo que la gente quiere ver”, algo que ha sido clave en su éxito.

La imaginación y la “infinidad de sueños que he tenido”, hace que sus piezas enamoren al público, en especial las de Penta, quien le da carta libre al artesano para sus diseños, haciendo que lo que vemos en la identidad del Zero Miedo al rededor del mundo sea 100% obra del Nenuco.