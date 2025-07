Ésta fue la ÚLTIMA publicación de Diogo Jota en su Instagram que causo conmoción

La muerte del futbolista portugués Diogo Jota ha conmocionado al mundo del deporte. A sus 27 años, el delantero del Liverpool perdió la vida en un trágico accidente automovilístico ocurrido en España, apenas unos días después de haber compartido uno de los momentos más especiales de su vida: su boda.

Un mensaje que hoy conmueve al mundo

Su última publicación en Instagram, ahora llena de mensajes de luto y tristeza, fue un emotivo video de su boda con su pareja de toda la vida, Rute Cardoso. El clip, compartido el 22 de junio, muestra momentos íntimos y felices del enlace, acompañado de una frase breve pero significativa: “A day we will never forget” (“Un día que nunca olvidaremos”).

A través del video, se ve a Jota sonriente, bailando con su esposa, celebrando con amigos y familiares, y disfrutando de lo que sería uno de los días más importantes de su vida. Esa publicación, que en su momento celebraba el amor, ahora ha quedado como una despedida inesperada y dolorosa.

La tragedia que sorprendió a todos

Diogo Jota falleció la madrugada del miércoles 3 de julio, tras un aparatoso accidente en la autovía A‑52, en la provincia de Zamora, España. El futbolista viajaba con su hermano André Silva en un Lamborghini cuando el vehículo perdió el control tras reventarse una llanta durante una maniobra de adelantamiento. El automóvil se incendió tras chocar con otro coche, y ambos hermanos murieron en el lugar del accidente.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, a la comunidad del fútbol y al club Liverpool, donde Jota era una de las figuras destacadas. En redes sociales, miles de aficionados han dejado mensajes en su última publicación, expresando dolor, incredulidad y apoyo a su familia.

Una publicación que se volvió homenaje

Lo que comenzó como una celebración del amor entre Diogo y Rute, ahora se ha convertido en un homenaje espontáneo. Su perfil de Instagram se llenó de comentarios como “vuela alto, campeón”, “te recordaremos siempre” y “una boda, una despedida… qué injusta es la vida”.

El contraste entre la felicidad que transmitía esa publicación y la tragedia que ocurrió días después ha tocado profundamente a fanáticos y compañeros de equipo por igual.

Hoy, esa imagen de alegría se ha transformado en un símbolo del legado que deja el delantero portugués, dentro y fuera de la cancha.

No cabe duda que la muerte de Diogo Jota será una de las tragedias del fútbol, así como es un eterno mensaje que la vida se puede ir en un segundo y de la manera más inesperada.