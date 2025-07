Pumas: Efraín Juárez revela al responsable de poner a Rodrigo Parra como portero titular y manda un duro mensaje

El técnico mexicano Efraín Juárez habló sobre el desempeño del portero Rodrigo Parra luego que los errores del juvenil le costaron la derrota a Pumas ante Pachuca en la Liga MX, asegurando que la decisión de alinearlo es suya, además que mostrarle todo su apoyo.

“Estoy muy contento y orgulloso de un chiquito de 17 años. Es decisión mía y por favor déjenlo en paz, porque está en desarrollo y crecimiento, es una situación que como club no la teníamos contemplada, porque vinieron de España, se llevaron al portero titular y teníamos que tomar decisiones”, dijo Juárez tras el partido sobre la actuación de Parra.

¡Gol de Pachuca! Oso del arquero de 17 años de Pumas #ElMejorFutEnTUDN #LigaMX pic.twitter.com/g1lDLCBucQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 20, 2025

Ante Pachuca, por la segunda jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, Parra falló con el juego de pies y en una salida por un centro, ambas acciones terminaron directamente en el marcador con gol en contra, pero a pesar de ello, Juárez se mostró contento por la personalidad del joven de 17 años de edad.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Afición de Pumas compara a Coco Carrasquilla con Marc Cucurella y no es por la tremenda cabellera

“Con ayuda de profesionales, pero más allá de eso hay que entender que estás en una posición en la que no te puedes equivocar porque pasa esto. Me quedo con la personalidad, entenderá que está creciendo, me gusta porque es un portero de 1.90 metros, lo vengo viendo desde la temporada pasada, en la Final Sub 17 contra Santos, me lo llevé a la pretemporada”, agrega.

Rodrigo Parra tiene dos juegos en Primera División, en 180 minutos tiene seis goles en contra y dos derrotas. Aunque es el inicio del campeonato, no son números nada alentadores para el jugador formado en un inicio en la cantera del Cruz Azul.

Sobre sus constantes errores, Efraín Juárez comentó que muchos arqueros la han ‘cagado’, reiterando que asume la responsabilidad de ponerlo en el 11 inicial, además de pedir que lo dejen en paz.

“Los errores son muy puntuales y nos cuesta, pero yo no conozco ningún portero que no la haya cagado. Es parte de, yo asumo toda la responsabilidad, dejen al niño en paz”, comentó Juárez”.

Pumas sigue buscando el fichaje de un nuevo portero, pero no han podido cerrar el fichaje de Keylor Navas.

“Se han tardado los fichajes porque lo bueno cuesta, primero lana y luego tiempo porque tienes que ir a buscar. Hay una lista muy grande porque muchos quieren venir y hoy se han tardado porque van por lo mejor que hay. Vas por el mejor lateral de Sudamérica y el mejor talento y hoy lo demostraron. De lo que hoy se habla en la portería es de alto nivel”

aar