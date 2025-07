Muere Hulk Hogan, a los 71 años de edad; la gran leyenda de la lucha libre mundial

La lucha libre está de luto. Terry Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan, falleció en su hogar de Clearwater, Florida, tras sufrir un paro cardíaco. Tenía 71 años. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia y medios especializados como TMZ Sports.

Hogan no fue solo una superestrella del ring; fue un fenómeno cultural que cambió la forma en que el mundo veía la lucha libre. Con su melena rubia, bigote inconfundible y musculatura impresionante, se convirtió en el rostro de la WWE durante las décadas de los 80 y 90, en una época en la que la lucha libre dejó de ser un espectáculo regional para convertirse en un entretenimiento global.

Hulk Hogan supo ganar el cariño del público dentro y fuera del ring

A lo largo de su carrera, Hulk Hogan conquistó 12 campeonatos mundiales, incluidos seis títulos de la WWF (ahora WWE) y otros seis en la WCW. Fue el primer luchador en ganar dos Royal Rumble de forma consecutiva (1990 y 1991), y su legado quedó sellado en WrestleMania III, cuando levantó a André the Giant frente a más de 93 mil personas, en una de las imágenes más icónicas en la historia del deporte.

Pero Hogan no solo fue un héroe. En 1996, sacudió al universo luchístico al virar hacia el lado oscuro y unirse al grupo New World Order (nWo) en WCW, redefiniendo el concepto del “rudo” en la lucha estadounidense. Su versatilidad y visión comercial lo mantuvieron vigente por décadas.

Hulk Hogan también formó una leyenda en México

Aunque su carrera se desarrolló principalmente en los Estados Unidos, la influencia de Hulk Hogan en la lucha libre mexicana fue profunda. En una época en la que los luchadores nacionales eran las figuras dominantes en la televisión, Hogan irrumpió como un referente internacional que cautivó a miles de aficionados en México. Su imagen se volvió recurrente en revistas especializadas, colecciones de juguetes y transmisiones televisivas que cruzaron fronteras.

Durante los años 90, con la creciente globalización del wrestling, su presencia ayudó a abrir la puerta para que el público mexicano conociera otras promociones como WWE y WCW, lo que eventualmente derivó en colaboraciones y el intercambio de talento con empresas nacionales.

Aunque nunca luchó formalmente en una arena mexicana, su sombra siempre estuvo presente. Luchadores como Konnan, Rey Mysterio o Psicosis (figuras que brillaron en Estados Unidos) reconocieron la influencia de Hogan en la expansión internacional de la lucha libre.

Hulk Hogan se robó las pantallas y no sólo los cuadriláteros

Hogan también incursionó en el cine y la televisión, con participaciones memorables como en Rocky III, donde interpretó al temible Thunderlips, y con su reality show Hogan Knows Best, que lo mostró como figura paterna y celebridad en la vida cotidiana.

Frases como “Say your prayers and eat your vitamins” se convirtieron en lemas de una generación. Hogan no fue solo un luchador, fue un símbolo del entretenimiento ochentero, una estrella que cruzó fronteras, idiomas y estilos.

El mundo despide a Hulk Hogan, una leyenda inmortal que ayudó a construir el imperio global que es hoy la lucha libre profesional. Su legado se extiende más allá de los títulos o las ovaciones: está en cada niño que imitó su pose, en cada arena que vibró con su entrada y en cada fan mexicano que soñó con verlo alguna vez en persona.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR