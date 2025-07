México inicia con medalla de plata el Campeonato Mundial de Clavados Singapur 2025

México inició con el pie derecho el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 al conseguir una medalla de plata en la prueba por equipos mixtos en el trampolín de 3 metros y la plataforma de 10 metros.

El equipo conformado por Osmar Olvera y Yunuen Parra en trampolín y Alejandra Estudillo y Randal Willars en plataforma tuvieron una marca de 426.30 puntos para quedarse con el segundo puesto de la competencia.

Como a veces es costumbre, China se llevó el primer lugar de esta prueba al conseguir 466.25 unidades en sus ocho clavados, dos intentos por clavadista, para colgarse la presea dorada. Mientras que, Japón se quedó con el tercer puesto al sumar 409.65 puntos en la competencia.

1a medalla para Mexico en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, obra de Osmar Olvera, Alejandra Estudillo, Zyanya Parra y Randal Willars en equipo mixto 3 y 10m de clavados con presea de plata al sumar 426.30 pts.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/Utd3X4pZ5L — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 26, 2025

Los mexicanos dan sus reacciones de la competencia

Osmar Olvera, uno de los clavadistas con más experiencia del equipo mexicano, comentó que es bueno iniciar con una medalla la competencia.

“Sí fue un gran inicio, es bueno empezar con una medalla no solo para nosotros sino para todo el equipo. Creo que esto nos motiva a todos y bien la verdad que yo creo que todos disfrutamos la competencia”, reveló Osmar Olvera.

Por su parte, Alejandra Estudillo reveló que estaba nerviosa antes de ejecutar su clavado desde la plataforma de 10 metros y aconseja a sus compañeros disfrutar de las competencias que restan.

“Lo que quería era disfrutar la competencia, sacar los nervios más que nada. La verdad cuando iba mi clavado estaba bastante nerviosa pero creo que lo supe controlar. Pues nada disfrutar las competencias lo que queda porque pues todavía es la primera”, expresó la clavadista.

Alejandra Estudillo presumiendo la medalla de plata. ı Foto: Cortesía Atletas MX

Yunuen Parra es la clavadista más joven y la debutante en este equipo. La mexicana platicó que en todo momento sintió el apoyo de sus compañeros.

“Disfruté demasiado la competencia, me sentía muy apoyada por todos mis compañeros, tener a Osmar (Olvera) al lado que me tranquilizaba, un ejemplo como Randal (Willars), Ale (Estudillo) que estuvo tranquilizándome, me sentí muy acompañada y muy contenta”, comentó.

Por último, Randal Willars reveló que es bueno iniciar el Campeonato Mundial con una prueba en equipos, ya que, lo disfruta mucho por la compañía que tiene durante la competencia.

“La verdad es que está muy padre empezar con este tipo de eventos un mundial, es una prueba pues distinta pero pues que la verdad se disfruta mucho porque normalmente estás tú solo. Ahora con todo un equipo pues creo que es un papel diferente el que tienes que tomar y está muy padre, yo disfruté mucho la competencia y pues que bueno que cayó la primer medalla para México de las muchas que van a caer”, aseguró.

DCO