Franco Mastantuono no se conforma con llegar al Real Madrid y quiere un privilegio que solo goza Kylian Mbappé

Franco Mastantuono arribó a la ciudad de Madrid, España, para reportar en los próximos días con el conjunto blanco en Valdebebas, pero antes de abordar el avión que lo llevó al viejo continente, el delantero argentino fue cuestionado sobre el número que portará en la espalda.

El reportero que entrevistó a Mastantuono antes de que pasara el filtro de seguridad en el aeropuerto le comentó que hay un rumor de que ocupará el dorsal ‘9′, a lo que él responde que no sabe, y después el periodista le pregunta si se animaría a pedirle la ‘10′ a Kylian Mbappé.

Franco Mastantuono respondió que no sabe: “Todavía eso veré cuando llegue, gracias... Sí me gustaría (portar el dorsal ‘10′), pero no, si la agarra él, tiene todo su derecho; es un ídolo”. El argentino disputará su primera campaña con la escuadra de Xabi Alonso e ilusiona a más de un madridista.

🗣️ Franco Mastantuono: "Me gustaría ser el 10 del Real Madrid, pero si lo tiene Mbappé tiene todo su derecho." 😂😂🤍 pic.twitter.com/yn6zykcau2 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 1, 2025

Franco Mastantuono va a pelear con los grandes

Franco Mastantuono dio el salto de calidad de River Plate a jugar en uno de los cinco grandes del futbol europeo y del mundo, el Real Madrid, pero ahora se enfrentará contra los mejores jugadores del universo.

El delantero argentino se desempeña en el campo de juego como extremo derecho y tendrá que pelear con jugadores como Rodrygo, Brahim Díaz, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé por un lugar en el once inicial del conjunto merengue.

Mastantuono ha demostrado el gran nivel futbolístico que tiene con River Plate; uno de esos momentos fue el tremendo golazo de tiro libre que anotó en el Súperclásico contra Boca Juniors, cuando puso su nombre en el mapa del futbol mundial.

🗣️ Franco Mastantuono: "Espere mucho este día, estoy muy CONTENTO y ya quiero ESTAR en Madrid, es hermoso seguir el camino de Alfredo Di Stéfano, espero hacer lo mismo." 😍 pic.twitter.com/QTD5ISGueB — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 1, 2025

Franco Mastantuono feliz por seguir el camino de Alfredo Di Stéfano

Franco Mastantuono tiene una historia parecida a la de Alfredo Di Stéfano, un jugador argentino que salió de River Plate y después fue a jugar al Real Madrid, donde se convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo.

“Bueno, un gran jugador, una leyenda del futbol, que dije que quería seguir los pasos de él por jugar en River y poder irse al Madrid. Bueno, para mí es muy lindo poder seguir ese camino y poder también hacer lo mismo que hizo él, ojalá”, expresó el argentino.

El último futbolista argentino que portó la camiseta del Real Madrid fue Ángel Di María, quien llegó a la escuadra merengue en 2010, jugó 190 partidos y consiguió 36 goles para su cuenta personal. Ahora es el turno de Franco Mastantuono de brillar en el 15 veces ganador de la Champions League.

DCO