Franco Escamilla humilla y hace sangrar al Escorpión Dorado y gana en Supernova (VIDEO)

Franco Escamilla humilla y hace sangrar al Escorpión Dorado y gana en Supernova

Con una demostración de buenas bases de boxeo, el comediante Franco Escamilla venció al Escorpión Dorado en la pelea coestelar de Supernova Strikers, aunque el desarrolló de la pelea fue más parejo de los esperado.

El combate se fue a los cuatro asaltos, en donde Escamilla ganó por decisión dividida, luego que un juez dio 39-38 para el Lobo, el segundo 37-37 empate y el último juez 38-37 para el regiomontano.

“Escorpión Dorado”:

Por su derrota ante Franco Escamilla. pic.twitter.com/N9xR4MiAoa — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 18, 2025

Franco Escamilla empezó el combate con mejores argumentos para buscar la victoria. Demostró su base de boxeo, pues ha declarado que entrena el deporte desde hace años, y se vio en sus movimientos de cabeza, de cadera y en algunos de sus desplazamientos.

Escamilla lanzó los golpes de mayor precisión, pero rápidamente se vio que el cardio era el mayor problema, pues en grandes lapsos de la reyerta se le vio sin aire.

aar