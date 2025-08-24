Ella es Ana Cardona, hija de una exleyenda del Monterrey; la tuvo a los 11 años de edad ¡QUÉ LOCURA!

La exleyenda del Monterrey, Edwin Cardona, fue tendencia en redes sociales por su hija Ana Cardona, quien actualmente tiene 21 años, pero la razón de esto es que el futbolista colombiano solo le lleva 11 años a su primera descendiente.

Ana Cardona nació en el 2003, mientras que su padre lo hizo en 1992, es decir que Edwin Cardona tuvo a su primera hija cuando tenía 11 años y su pareja quedó embarazada de Ana a los 14 años de edad, una completa locura.

Ana Cardona ha compartido en sus redes sociales algunos momentos con su padre y todo el amor que le tiene, además de que cumple años el 24 de diciembre, como lo mostró en su cuenta de Instagram el año pasado.

¿Dónde juega actualmente Edwin Cardona?

Edwin Cardona fue un gran jugador en su paso por Rayados y actualmente es una leyenda del equipo regiomontano, pero en este momento se encuentra jugando en el futbol de su país y es futbolista del Atlético Nacional, donde hace unos meses coincidió con Efraín Juárez.

Antes de venir a la Liga MX, Cardona jugó en el Atlético y, en su regreso, ha sumado grandes números. Desde su llegada en julio de 2024, la suma total de partidos con el club colombiano es de 162 encuentros jugados, con una cosecha de 44 goles y 32 asistencias para su cuenta personal.

De igual forma, su regreso a Atlético Nacional ha estado lleno de títulos; la temporada pasada logró levantar el trofeo de la liga de Colombia y la Copa de Colombia, además de que tiene en su vitrina una Supercopa de Colombia conseguida en la temporada 2024-2025.

¿Quién es la pareja de Ana Cardona?

Hace unas semanas, Ana Cardona publicó en sus redes sociales algunas fotografías con su pareja Antonio Posadas, quien es el CEO de una marca de ropa llamada Belmonth.

La hija de Edwin Cardona compartió algunas imágenes de momentos emotivos que han vivido juntos y le dedicó algunas palabras a su novio. Por su parte, Antonio Posadas tiene algunas fotografías con Ana Cardona y su padre compartiendo unas vacaciones junto a cantantes colombianos reconocidos.

“A veces la vida tiene formas misteriosas y hermosas de unir a las personas… Nos conocimos de forma inesperada, y aunque ya habíamos coincidido antes, fue como si recién en el momento justo nuestros caminos se cruzaran de verdad", escribió en su publicación Ana Cardona.

DCO