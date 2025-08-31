Charles Leclerc termina con el carro destrozado y queda fuera del GP de Países Bajos tras un brutal choque (VIDEO)

Charles Leclerc termina con el carro destrozado en el GP de Países Bajos de F1

Andrea Kimi Antonelli estaba atacando la posición de Charles Leclerc, pero el italiano se abrió mucho al intentar dar la curva y chocó fuertemente al monoplaza italiano, que provocó que el monegasco tuviera que abandonar la carrera.

Fue un horroroso regreso de Ferrari, pues sus dos pilotos quedaron fuera del Gran Premio de Países Bajos de F1, ya que previamente Lewis Hamilton tuvo un incidente en donde se impactó contra los muros de contención.

“Sí, se vía bien la carrera para nosotros, estamos recuperando posicones, creo que no me fui demasiado de frente, vi la oportunidad y fue cuando ocurrió el contacto, lo lamento porque no es agradable llevarte a alguien por delante. Las cosas se ponen cada vez más fuertes y es de lo que debemos aprender”, dijo Antonelli.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

