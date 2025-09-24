Liga MX: Dónde ver EN VIVO y GRATIS TODOS los partidos de HOY 24 de septiembre de la Jornada 10 del Apertura 2025

La Jornada 10 del Apertura 2025 inició el martes 23 de septiembre con cuatro partidos llenos de emoción, pues cada uno tuvo cuatro goles en el marcador, pero este miércoles 24 la fecha doble del futbol mexicano continúa y los encuentros programados para HOY prometen levantar a los aficionados de la butaca.

Uno de los partidos más esperados de la jornada es el del América visitando al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Las Águilas necesitan sumar de tres para volver a meterse entre los tres primeros lugares de la competencia, mientras que los potosinos están obligados a ganar si quieren estar en puestos de play-in.

Por otro lado, el nuevo líder de la competencia, el Cruz Azul, saldrá a escena en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, para enfrentarse ante el Querétaro, uno de los peores equipos de la competencia, así que aprovecharán para sacar la victoria y seguir en lo más alto de la general.

Una hora más tarde, el Atlas tendrá que salir a la cancha del Estadio Universitario para verse las caras con los Tigres, equipo que está cerca de salir de zona de liguilla directa y que necesita vencer a los Zorros para poder mantenerse en el sexto puesto.

En punto de las 20:00 horas, tendremos el partido más atractivo de la jornada, pues el actual campeón del torneo, el Toluca, recibirá en la cancha del Estadio Nemesio Díez al Monterrey, segundo lugar de la tabla general y uno de los mejores equipos de la campaña. Además, podríamos ver a Anthony Martial tener más minutos ante los Diablos Rojos.

Para cerrar la actividad de la décima fecha, el Tijuana se meterá a la cancha del Estadio TSM para medirse ante los Santos, en un encuentro que parece cantado para los de la frontera, pues actualmente están en el quinto lugar de la general y quieren mantenerse ahí.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de este miércoles 24 de septiembre

Cruz Azul vs Querétaro - 18:00 horas - ViX Premium

Tigres vs Atlas - 19:00 horas - Azteca 7 y Azteca Deportes

Toluca vs Monterrey - 20:00 horas - ViX Premium, TUDN y Canal 5

Atlético de San Luis vs América - 21:00 horas - ESPN y Disney+

Santos vs Tijuana - 21:00 horas - ViX Premium

Con estos cinco partidos la Jornada 10 del Apertura 2025 llega a su fin y varios equipos se van perfilando para conseguir un puesto ya sea en la liguilla del futbol mexicano o en play in, pues solo quedan siete jornada por disputarse en la Liga MX.

DCO