Ángel “Tashiro” Fierro pierde la cabeza y patea a su rival en una de las imágenes más penosas del boxeo mexicano

El boxeador Ángel “Tashiro” Fierro protagonizó uno de los momentos más insólitos del boxeo mexicano, al perder la cabeza y soltar una patada en pleno combate ante Abraham Cordero, quien se llevó el triunfo vía descalificación de su rival.

El “Tashiro” Fierro, quien en su combate anterior había perdido ante Isaac “Pitbull” Cruz, estaba peleando en su ciudad natal, Tijuana, y buscaba regresar a la senda del triunfo ante Abraham Cordero, pero la noche terminó mal, pues en un momento de descontrol golpeó de manera artera al “Bambi” y hasta le soltó una patada.

¿Cómo fue la patada del Tashiro Fierro?

Corría el tercer round de la contienda, el “Bambi” estaba dominando las acciones, lo que probablemente llevó a Fierro a perder la calma, pues el tercero sobre la superficie a separarlos, pero el “Tashiro” se calentó y empezó a seguir a su rival, ignorando las advertencias del árbitro.

Lo peor llegó cuando Ángel Fierro lanzó una patada a la zona media de Cordero, lo que generó que parte de los equipos de ambos peleadores subieran al ring. Al final, el peleador tijuanense terminó descalificado y con una nueva derrota en su carrera profesional.

Con 27 años de edad y un récord de 23-3-2, la carrera del “Tashiro” estaba en ascenso, pues venía de pelear con el “Pitbull” Cruz, en una contienda cerrada en donde perdió por DU, pero dejó grandes sensaciones, por lo que se pactó una revancha.

Fierro tuvo problemas con el corte de peso y tuvo que salir de la contienda para salvaguardar su integridad física. La pelea ante Cruz iba a formar parte de la cartelera que tuvo como combate estelar el regreso de Manny Pacquiao, quien empató ante Mario Barrios por el título del peso wélter del CMB.

