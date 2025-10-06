“Desde hace años vengo estudiando al Barcelona”, asegura Matías Almeyda

Jugadores del Sevilla celebran uno de los goles que hicieron, ayer, ante el Barcelona.

Hay triunfos que cobran mayor importancia dependiendo del momento en el que se dan, como el que consiguió el entrenador argentino Matías Almeyda, quien llevó al Sevilla a cortar una racha de 10 años sin vencer al Barcelona en LaLiga, en un plan de juego que le salió a la perfección al Pelado Almeyda, quien aseguró que “desde hace años vengo estudiando” a los culés.

“Desde hace años vengo estudiando al Barcelona. Todos los equipos que han esperado, en el 98% han perdido. Hay que buscar otras formas. Con los equipos que han sufrido son los que se animan un poco más”, dijo el estratega ex de las Chivas a Movistar poco antes del inicio del duelo.

El Dato: Marcus Rashford tiene cuatro contribuciones de gol en los últimos cuatro juegos del Barcelona, con gol ante el Sevilla y asistencias frente al PSG, Real y Oviedo.

Las palabras del Pelado Almeyda fueron casi proféticas, pues su equipo no salió a especular al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, al contrario, fueron a buscar el resultado e incluso, cuando estaban ganando 1-0, le pidió a sus jugadores: “Liquídenlo”.

TE RECOMENDAMOS: Restan seis carreras McLaren gana primer bicampeonato en Fórmula 1 después de 34 años

El entrenador argentino, quien fue jugador del Sevilla en la temporada 1996-97, dijo que estudiaron les fue “bien y salió a la perfección” el plan de juego, pero recuerda que la victoria son “solo tres puntos” y que lo “importante es la manera” en que se obtienen esos resultados.

Sevilla le quitó el invicto en LaLiga al Barcelona por marcador de 4-1, con lo que el Real Madrid es nuevo líder de la competencia. “Jugando así se van a conseguir muchos puntos, pero no podemos bajar ni un poco”, agregó el estratega sudamericano.

9 Goles tiene Kylian Mbappé para ser líder de anotaciones en España

13 Puntos tiene Sevilla y está en puestos europeos

Alguna vez jugador del Barca, Alexis Sánchez, insignia de la generación dorada de la Selección Chilena, abrió el marcador desde los once pasos, luego de una falta de Ronald Araujo. La ventaja se aumentó gracias a Isaac Romero.

“Creo en los futbolistas, en lo que hacemos todos los días. Veníamos mostrando muchas cosas y hoy se nos ha dado. Había que hacer un partido perfecto y lo hemos hecho. Me quedo con la entrega de los futbolistas y con la alegría general de los aficionados. Es para estar muy felices”, indicó Almeyda.

Los pupilos de Hansi Flick no estaban reaccionando de la manera esperada, sumado a que el letal delantero polaco Robert Lewandowski falló un penalti que pudo haber cambiado el rumbo de la historia. Los catalanes encontraron el descuento gracias al inglés Marcus Rashford, pero de poco sirvió.

El Pelado Almeyda agregó que el Sevilla está encaminado a obtener los resultados esperados. “Estamos trabajando en el grupo desde el día uno. Dije cuando me llamaron que hubiese venido hasta caminando y vamos bien”, explicó el técnico que ganó la Liga MX en 2017. “Todos los jugadores se están entregando al máximo y eso me encanta”, agregó.

El Sevilla aguantó los embates de la visita en la segunda parte y fue en los instantes finales del juego cuando marcaron los goles que sellaron la goleada. José Ángel Carmona al 90′ y Akor Adams al 96′ dieron las estocadas finales para tres puntos de oro para los blanquirrojos.

El Barcelona resintió mucho la baja del astro Lamine Yamal, quien no pudo estar en el duelo, pues se le complicó una lesión en la zona de la ingle y estará fuera de toda acción de dos a tres semanas. Además del partido ante el Sevilla, el extremo de 18 años de edad se perderá los siguientes partidos de España para la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Yamal jugó 90 minutos en la derrota de 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, en la segunda jornada de la fase de liga. Después del duelo ante los actuales campeones de Europa fue que el “problema en la ingle del extremo ha reaparecido”, dijo el club español.

El jugador, quien terminó segundo en las votaciones para el Balón de Oro 2025, no verá acción con la Selección Española en los choques ante Georgia el 11 de octubre y a Bulgaria tres días después por las eliminatorias de la UEFA.