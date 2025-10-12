¡Orgullo mexicano! Gabriela Rodríguez hace historia y es subcampeona en el Mundial de Tiro de Grecia

Gabriela Rodríguez Garza, atleta nacida en Coahuila, hizo historia para México al coronarse subcampeona en tiro deportivo en el Campeonato Mundial de Escopeta que se realiza en Grecia, que es además la primera presea para la delegación azteca en este torneo.

El resultado de la mexicana sí que es importante, pues un atleta azteca no subía al podio en un Mundial de Tiro Deportivo desde 1987, cuando Núria Ortiz obtuvo el bronce. Gabriela Rodríguez rompió una racha de casi cuarenta años sin gloria en este tipo de mundiales, lo que la consólida como una referente en el deporte.

Histórica plata para Gabriela Rodríguez en el Mundial ISSF de Tiro con Escopeta en Atenas.⁰Con 54 puntos, gana su primera medalla mundial. ¡Orgullo mexicano! 🇲🇽⁰#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/0xMrSQ2HYD — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) October 12, 2025

Gabriela Rodríguez, a cuatro puntos del oro

Dos veces olímpica, Rodríguez Garza se subió al segundo lugar del podio con su plata en la final de skeet femenil. La mexicana tuvo una puntuación de 54 unidades, tan solo tres menos que la estadounidense Samantha Simonton (57), quien se colgó el oro. El bronce fue para la sueca Victoria Larsson, quien reclamó su lugar entre los vencedores en Atenas con 44 puntos.

La coahuilense llegó hasta la final tras ser la segunda mejor de la etapa clasificatoria, en donde hubo un empate cuádruple de 120 puntos luego de cinco rondas. Gabriela Rodríguez avanzó con un 120 +8.

Este subcampeonato del mundo de Rodríguez Garza se une a la medalla de oro en el XXI Campeonato de Tiro Deportivo en República Dominicana, que le valió el pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

GABRIELA RODRÍGUEZ HACE HISTORIA 🥈🇲🇽



La tiradora olímpica es subcampeona mundial al finalizar en el 2o. lugar de la prueba skeet femenil en la magna justa celebrada en Atenas, Grecia.



👉 Es la primera medalla para el tiro deportivo mexicano lograda en un Campeonato Mundial. pic.twitter.com/KToibY2ZmC — CONADE (@conadeoficial) October 12, 2025

Gabriela Rodríguez ya tiene experiencia olímpica

Gabriela Rodríguez sigue con su carrera en ascenso, la cual impactó en el ámbito internacional desde hace años. Con 28 años de edad debutó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en donde rompió otra marca, al ser la primera mexicana en participar en tiro olímpico tras más de treinta años de sequía.

Repitió la experiencia olímpica en París 2024, en donde fue la séptima mejor tiradora. Con su confirmación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año, el sueño de asistir a sus terceros Juegos Olímpicos sigue vivo.

