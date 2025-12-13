¡Sigue invicto! Marco Verde derrota por decisión unánime a Raphael Igbokwe en su cuarta pelea profesional (VIDEO)

Marco Verde enfrentó al estadounidense Raphael Igbokwe en su cuarta pelea como boxeador profesional.

El mexicano Marco Verde se impuso por decisión unánime al estadounidense Raphael Igbokwe en la que fue su cuarta pelea como boxeador profesional, la cual se llevó a cabo en el Centro de Usos Múltiples de su natal Mazatlán, Sinaloa.

El combate entre el azteca y el estadounidense fue a seis rounds. El mazatleco hizo gala de una gran variedad de recursos desde el comienzo del pleito.

Sin embargo, a Marco Verde le faltaba más potencia para conectar de buena forma a Raphael Igbokwe, aunque en el tercer round el medallista olímpico le propinó un buen golpe de zurda al de Houston, Texas.

El mazatleco se vio mejor en el cuarto asalto, en el que soltó un gran volado de derecha. El estadounidense seguía cuidándose y dando pocos golpes.

Marco Verde le propinó un espectacular gancho de derecha en el sexto y último round a Raphael Igbokwe. La campana sonó poco después y posteriormente los juegos le dieron el triunfo al azteca por decisión unánime.

Las otras víctimas de Marco Verde como boxeador profesional

Marco Verde venció por nocaut al regiomontano Michel Polina en su primer combate como pugilista profesional, el cual tuvo como sede la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

En su segundo pleito, el medallista olímpico en París 2024 derrotó al colombiano Cristian Montero por decisión unánime en Culiacán, Sinaloa.

Marco Verde también salió con los brazos en alto en su tercera pelea profesional como boxeador, en la que venció por nocaut técnico al estadounidense Sona Akale en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

