¡Orgullo mexicano! Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta al mejor gol del año de la FIFA (VIDEO)

La FIFA dio a conocer a los ganadores de los Premios The Best y México no se fue con las manos vacías, pues la jugadora Lizbeth Jacqueline Ovalle fue la merecedora del Premio Marta 2025, que se entrega al mejor gol del futbol femenil a nivel mundial de la FIFA. La mexicana fue nominada por una anotación cuando jugaba con Tigres.

“Estoy muy agradecida por ganar el Premio Marta de la FIFA 2025, desde la nominación fue un momento muy especial, y al ver tantos goles increíbles, incluido uno de Marta con quien tengo el orgullo de compartir equipo, sentí una emoción enorme. Cualquiera de esos golazos podía ganar, y que el mío haya sido elegido me llena de orgullo”, dijo la ahora jugadora del Orlando Pride a FIFA.

La locura de gol de @lizbethovalle7.



Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 4, 2025

Jacqueline Ovalle anotó un golazo el pasado 3 de marzo de 2025, cuando todavía era jugadora de los Tigres. La anotación que fue bautizada como “camaroncín” fue ante las Chivas en la Liga MX Femenil.

“Gracias a la FIFA, a la afición y a quienes votaron por mí. Este premio no es sólo mío, también representa la calidad del futbol en México, así que este premio también es para la Liga MX Femenil y el futbol mexicano. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, y a todas las niñas que sueñan con jugar al futbol, sigan creyendo que los sueños se cumplen”, declaró la ex futbolista de las Amazonas.

La definición de la mexicana se volvió viral en redes sociales y fue uno de los momentos más comentados del futbol femenil mexicano. Hoy, meses después, la FIFA galardona a La Maga Ovalle con el Premio Marta, que es el equivalente al Premio Puskas, pero en la rama femenil.

Es la primera vez que una jugadora de México obtiene este premio. Jacqueline Ovalle logró romper con la mala racha en que futbolistas aztecas se quedaban únicamente nominados. La FMF señala que este trofeo marca “un año histórico para el futbol mexicano, y de manera especial para la Liga BBVA MX Femenil, gracias al reconocimiento otorgado a Jacqueline Ovalle”.

En 2021, Daniela Sánchez, entonces futbolista de Querétaro, fue nominada al Premio Puskás, antes de que el galardón se dividiera oficialmente en categorías varonil y femenil.

