Fiore consigue primer triunfo en Serie A

Futbolistas de la Fiorentina festejan uno de los goles que hicieron, ayer.

La asediada Fiorentina finalmente consiguió su primera victoria en la Serie A de la temporada después de que su oponente jugara casi todo el partido con 10 hombres.

La Fiorentina se impuso con una victoria de 5-1 en casa contra Udinese, que tuvo al portero Maduka Okoye expulsado con menos de ocho minutos en el reloj.

Fue la primera victoria de la Fiorentina en 16 partidos de liga y vio al equipo en último lugar reducir la brecha de seguridad a cinco puntos.

Udinese, que está en la mitad de la tabla, venció al campeón defensor de la Serie A, Napoli, el fin de semana pasado.

Sin embargo, los visitantes tuvieron el peor comienzo posible cuando Okoye salió corriendo del área de penal y chocó con Moise Kean, quien estaba claro hacia el gol. El portero, quien también tocó el balón con el brazo, recibió una tarjeta roja directa.

La Fiorentina tomó la delantera a los 21 minutos cuando Nicolò Fagioli tocó un tiro libre hacia Rolando Mandragora, quien disparó un tiro bajo por debajo del portero suplente de Udinese, Răzvan Sava.

El excelente disparo de Albert Guðmundsson y el cabezazo de Cher Ndour pusieron a la Fiorentina cómodamente por delante al descanso.

Kean anotó dos veces después del descanso, a ambos lados del gol de consolación de Oumar Solet para Udinese.

Atalanta logró arrebatar una victoria 1-0 contra un Genoa con 10 hombres, que vio la roja en circunstancias muy similares a las de Udinese.