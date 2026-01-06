Gracias, Guadalajara, te llevo en la piel: Alan Mozo

La etapa de Alan Mozo en Chivas terminó después de tres años y medio como rojiblanco. Pero el lateral derecho dedicó en sus redes sociales unas emotivas palabras de despedida al Guadalajara, mismas que acompañó en un video con los mejores momentos que tuvo con el club tapatío, al que, aseguró, llegó sabiendo que era un club especial, pero “ahora que me voy soy consciente de que es único”.

El Dato: Alan Mozo comenzó a jugar en las categorías inferiores de Pumas en el 2009. Debutó con los felinos el 4 de febrero del 2015 en un juego de Copa MX contra Alebrijes.

Pachuca es el nuevo destino del canterano de Pumas, que busca tener con los Tuzos la actividad y regularidad que no tuvo en el Apertura 2025 tras la llegada de Gabriel Milito al timón rojiblanco, para que pueda ponerse en la órbita de Javier Aguirre los meses previos al Mundial 2026, pues tiene el deseo de representar al Tricolor por primera vez en el magno evento, ya que en Qatar 2022 no fue convocado por Gerardo Martino.

“Sin duda Chivas es su gente. Y tuve el privilegio de ser uno de ellos en la cancha. Gracias, Guadalajara, te llevo en la piel. Entregué todo y más. Hasta pronto. ¿Y cuántas veces lo vas a intentar? Las que sean necesarias”, decía parte del texto que Alan Mozo dedicó al Rebaño para agradecer su paso por la institución desde su llegada en el Apertura 2022 hasta el Apertura 2025.

3 partidos ha jugado Alan Mozo con la Selección Mexicana

El lateral derecho de 28 años de edad jugó 118 partidos oficiales con Chivas, equipo en el que hizo cuatro goles y colaboró con nueve asistencias en compromisos oficiales en toda clase de competencias. Alan Mozo no ganó títulos con el Guadalajara, con el que lo más cerca que estuvo de ganar algo fue en el Clausura 2023, cuando el Rebaño fue vencido por Tigres en la final de la Liga MX.

En la Liguilla de aquel Clausura 2023, el nacido en la Ciudad de México tuvo una de sus mejores noches con el Guadalajara, luego de que fue el autor de uno de los goles con los que los rojiblancos se impusieron contra todo pronóstico 3-1 al América en el Estadio Azteca para avanzar a la final.

El Pachuca presumió en redes sociales el fichaje de Alan Mozo con un video en el que lo presenta como un rey, haciendo alusión a la llegada de los Reyes Magos.

“Listo para fortalecer esta aventura y seguir la estrella junto con ustedes” fueron las primeras palabras del nuevo jugador de los Tuzos, disfrazado de rey mago, para confirmar su llegada al club hidalguense a partir del Clausura 2026.

En otro clip, el defensor capitalino, Alan Mozo le aseguró a la afición del Pachuca que está “muy feliz, muy emocionado, estoy listo para esta aventura, les mando un fuerte abrazo, los espero ver muy pronto y vamos por todo”.

En el Apertura 2025, su último certamen con el Rebaño, el lateral derecho tuvo participación en solamente cinco partidos, incluyendo los dos de la Liguilla contra Cruz Azul en cuartos de final. Registró una asistencia y 174 minutos.

La poca actividad de Alan Mozo con Chivas en el segundo semestre del año se debe a que Richard Ledezma fue el titular en la lateral derecha, y en su primer certamen con el Guadalajara acumuló cinco asistencias, apenas cuatro menos que todas las que tuvo el surgido de Pumas en siete campañas con el Rebaño.

Chivas y Pachuca se enfrentan el próximo sábado 10 de enero en la Jornada 1 del Clausura 2026, por lo que Alan Mozo se reencontrará muy pronto con sus ahora excompañeros. El nuevo torneo de la Liga MX comienza un día antes con tres partidos, entre ellos la visita del América a Tijuana.

Ahora, Alan Mozo está bajo las órdenes del argentino Esteban Solari, quien asumió la dirección técnica del Pachuca días antes del play-in del Apertura 2025, instancia en la que los de la Bella Airosa vencieron a Pumas y cayeron ante Bravos, por lo que no pudieron clasificar a los cuartos de final.