Horner sí quiere comprar a Alpine

Christian Horner en una conferencia de prensa en 2023, con Red Bull.

EL EQUIPO Alpine de la Fórmula Uno confirmó el domingo que el exjefe de Red Bull, Christian Horner, está entre las partes interesadas en comprar una participación minoritaria en el equipo.

“No es un secreto que Otro Capital ha mantenido conversaciones preliminares para vender su participación en el equipo. Es regularmente abordado y contactado por posibles inversores, especialmente dado que Otro Capital ha declarado que se han llevado a cabo conversaciones exploratorias. Una de esas partes que ha expresado interés es un grupo de inversores que incluye a Christian Horner” afirmó Alpine en un comunicado.

Horner fue despedido por Red Bull en julio, poniendo fin a un período de 20 años que incluyó ocho títulos de pilotos de F1, pero también una agitación más reciente que sacudió al equipo dentro y fuera de la pista.

Alpine ha cambiado a motores Mercedes para una nueva era de regulaciones de F1 este año.

Alpine terminó último en la clasificación de constructores el año pasado.

Las pruebas de pretemporada comienzan el lunes en Barcelona.