Lesión de Musetti mete a Djokovic a las semis del AO

Nole le aplaude a su rival tras la decisión de retirarse del partido, ayer.

Abajo por dos sets, Novak Djokovic estaba resignado a despedirse del Abierto de Australia.

Una lesión muscular de Lorenzo Musetti salvó a Djokovic, con lo que el 10 veces campeón en el Melbourne Park se citó con el bicampeón defensor Jannik Sinner en las semifinales.

Novak Djokovic llegó a los cuartos de final sin jugar. Una lesión abdominal provocó el retiro anticipado de Jakub Mensik.

TE RECOMENDAMOS: Inicia en febrero La Copa del Mundo visita nueve ciudades en México

El miércoles, el astro serbio perdió los dos primeros sets de su partido contra Musetti, 6-4, 6-2. Novak Djokovic tenía un quiebre a favor en el tercer parcial cuando el italiano no pudo seguir por la lesión en la pierna derecha.

10 títulos del Australian Open tiene Djokovic en su carrera

Djokovic admitió que esta vez tuvo “suerte”. No era realmente la forma en que Novak Djokovic quería establecer otro récord (su victoria número 103 en el Melbourne Park, superó la marca anterior de Roger Federer), pero aceptó cualquier vía para seguir en carrera.

Sinner, en cambio, fue un máquina al despachar 6-3, 6-4, 6-4 al estadounidense Ben Shelton (8vo preclasificado) en un partido nocturno y ampliar a 19 su racha de victorias en el Melbourne Park.

Sinner admitió que también tuvo suerte de seguir en el torneo, después de sufrir con calambres y tambalearse en su partido de tercera ronda hasta que se cerró el techo y volvió a la cancha revitalizado.

Los cuatro primeros cabezas de serie se han entreverado a las semifinales del cuadro masculino. El número uno Carlos Alcaraz y el número tres Alexander Zverev se medirán en la otra semifinal.

Jannik Sinner domina 6-4 en enfrentamientos directos con Djokovic, pero ha ganado los últimos cinco. Esa secuencia incluye las semifinales en el Abierto de Australia 2024 y victorias en Roland Garros y Wimbledon el año pasado. Fue la semifinal aquí hace dos años la que impulsó a Sinner hacia su primer consagración en un grande.

“Te mejora como jugador y como persona. Todavía tenemos la suerte de tener a Novak aquí jugando un tenis increíble a su edad”, dijo Sinner.

“Como un joven de 24 años, tengo la suerte de tener a alguien como él frente a mis ojos y espero poder aprender algo. Siento que cada día, cada vez que juega, puedo aprender algo sobre él”, añadió.

Desde que atrapó su título número 24 de Grand Slam en 2023, cifra sin precedentes entre los hombres y para cualquiera en la era abierta desde 1968, Djokovic ha estado buscando el 25 y convertirse en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

Djokovic estaba dos sets abajo, mermado por una ampolla en su pie y ya pensando en su vuelo a casa cuando Musetti, el quinto cabeza de serie, se retiró.

Musetti necesitó un tiempo médico para tratar su pierna derecha superior después de ser quebrado en el tercer juego del tercer set. Disputó casi dos juegos más, pero no pudo continuar.

Después de cometer una doble falta en el quinto juego que le dio a Djokovic una oportunidad de quiebre, Musetti se pasó una mano por la cara, caminó hacia la red y se quitó la cinta de la cabeza antes de intercambiar un apretón de manos y un rápido abrazo.

“Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora y lo difícil que es para mí con esta lesión en este momento”, indicó Musetti. “Continué jugando porque estaba realizando el partido realmente bien, pero sentía que el dolor estaba aumentando y el problema no desaparecía”.

Novak Djokovic dijo que sentía empatía por Lorenzo Musetti y en lo despidió entre aplausos con el público.