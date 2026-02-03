Concachampions inicia con duelo a -17ºC en Canadá

André-Pierre Gignac se cubre del intenso frío a la llegada de Tigres a Hamilton, Ontario, ayer.

UNA BATALLA contra el frío y la nieve es la que tendrá Tigres en su visita a Hamilton, Ontario, en Canadá, esta tarde cuando enfrente al Forge FC en el comienzo de la Concachampions 2026. Será el partido de futbol con la temperatura más baja en Norteamérica en la última década, pues se espera que el mismo se desarrolle con 17 grados centígrados bajo cero.

Un gélido comienzo es el que, literalmente, tendrá la nueva edición del torneo de clubes más importante de la Concacaf, que no es testigo de tales condiciones desde hace cuatro años, cuando Estados Unidos y Honduras midieron fuerzas a 16 grados bajo cero en un amistoso en febrero del 2022 en el Allianz Field de Minnesota.

El Tip: Cruz Azul y América son los máximos ganadores de la Concachampions en la historia, con siete títulos cada uno. Las Águilas no se coronan desde el 2016.

En Concachampions, apenas el año pasado Inter Miami y Sporting Kansas City jugaron a -15 grados en el Children’s Mercy Park de Kansas City. Si hablamos de equipos de la Liga MX, Monterrey y Toluca ya han pasado por experiencias parecidas en la justa, aunque en condiciones menos extremas, pues Rayados jugó a 6 grados bajo cero precisamente ante Forge FC (2025) y los Diablos Rojos lo hicieron a -5 en contra de Toronto, en el 2016.

También hoy entran en acción América y Pumas. Las Águilas, que sufrieron en los últimos días las bajas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, visitan Honduras para enfrentar al Olimpia, mientras que los auriazules juegan en el Snapdragon Stadium frente al San Diego FC.

Mañana debutan Monterrey y Cruz Azul. Los Rayados van a Guatemala para enfrentar al Xelajú, en tanto que La Máquina es visitante contra el Vancouver FC de la Canadian Premier League en la continuación de la ida de la primera ronda.

27 equipos participan en la Concachampions 2026

El Toluca, bicampeón del futbol mexicano y el otro representante del balompié nacional en la Concachampions 2026, debutará en la justa hasta la segunda ronda de la misma (en marzo) al saltarse la fase inicial, al igual que los monarcas de la MLS, Jamaica, Costa Rica y League Cup.

Cruz Azul es el actual rey de la Concacaf.