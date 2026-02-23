Barcelona gana al Levante y es de nuevo el líder

De Jong observa la pelota como entra en su anotación, ayer, con el Barcelona para recuperar el liderato.

El Barcelona derrotó al Levante por marcador de 3-0 en la cancha del Estadio Spotify Camp Nou y, gracias al tropiezo del Real Madrid ante el Osasuna, los blaugranas recuperaron el liderato de LaLiga española con una cómoda victoria ante un equipo que está peleando el descenso.

Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López marcaron un gol cada uno, mientras Barcelona puso fin a una racha de dos derrotas para volver a colocarse por delante de los merengues, que perdieron 2-1.

Se colocó un punto por delante de su acérrimo rival, que había ganado ocho partidos seguidos en la liga antes de caer ante Osasuna. Los culés venían de perder 2-1 ante el Girona en la liga y de una derrota 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

“Era importante ganar y sumar tres puntos”, afirmó el defensor del Barcelona João Cancelo. “¿Fue mi mejor partido desde que regresé? Seguro. Se trata de aprovechar la oportunidad; estaba entrenando muy bien y sentía que el entrenador me iba a poner. Cuando entrenas bien, las cosas simplemente fluyen bien en el campo”.

El equipo de Hansi Flick sólo había mantenido su portería a cero una vez en sus seis partidos anteriores en todas las competiciones. Bernal anotó desde corta distancia a los cuatro minutos de partido. El jugador de 18 años había marcado su primer gol con el equipo principal hace dos jornadas, en una victoria sobre el Mallorca.

De Jong amplió la ventaja desde dentro del área a los 32 minutos de juego y Fermín López sentenció la victoria con un disparo de larga distancia al 81’, que pegó en uno de los postes y terminó incrustándose en las redes rivales para sellar la victoria.

El portero australiano del Levante, Mathew Ryan, evitó que Barcelona marcara el cuarto con un par de atajadas consecutivas en los minutos finales: primero a un cabezazo de Raphinha y luego a un remate a quemarropa de López tras el rebote.

Fue la cuarta derrota consecutiva del Levante. Pedri ingresó al partido al 66’ para volver a la actividad tras un periodo por lesión. El siguiente encuentro del Barcelona será ante el Villarreal el 28 de febrero.