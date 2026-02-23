Del Toro, el más joven en ganar el Tour de UAE

El ciclismo mexicano celebra un hito histórico tras la brillante actuación de Isaac del Toro, quien se coronó campeón del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, dejando una huella imborrable en el ámbito internacional. El corredor del UAE Team Emirates se destacó a lo largo de una semana intensa de competición, culminando su esfuerzo con una impresionante defensa del maillot rojo de líder ayer en Abu Dhabi.

La última etapa del Tour se saldó con la victoria del italiano Jonathan Milan, del equipo Lidl-Trek, quien se impuso en un emocionante esprint, logrando así su tercera victoria parcial en esta edición del World Tour. Sin embargo, todos los ojos estaban puestos en Isaac del Toro, quien, con una estrategia inteligente y calculada, logró administrar la ventaja que había acumulado en la etapa reina, asegurando su triunfo en la clasificación general sin sobresaltos.

El Dato: La Conade le entregó el Premio Nacional del Deporte 2025 a Isaac del Toro, quien compartió dicho galardón con el clavadista de tres metros Osmar Olvera.

El momento decisivo para el bajacaliforniano se produjo el sábado, cuando se alzó con el triunfo en la jornada montañosa. Esta victoria no sólo le permitió vestirse de líder, sino que también le otorgó una ventaja significativa de 20 segundos sobre su más cercano competidor, Antonio Tiberi. En la general, Del Toro terminó con un tiempo que lo colocó por delante de Tiberi y del australiano Lucas Plapp, quien concluyó en tercer lugar a 1:14 minutos del mexicano. El colombiano Harold Tejada finalizó en la cuarta posición, a 1:25 de la cima del pelotón.

TE RECOMENDAMOS: Tras el tropiezo del Real Madrid Barcelona gana al Levante y es de nuevo el líder

Más allá del emocionante esprint final, lo que realmente resalta es la consagración de Isaac del Toro como una de las promesas más brillantes del ciclismo mundial. Con este título del World Tour, el ciclista no solamente suma el triunfo más relevante de su carrera, sino que también infunde nuevas esperanzas en el ciclismo mexicano, que se prepara para una temporada repleta de desafíos y oportunidades.

El ciclista celebra con su equipo el triunfo de ayer ı Foto: X / UAE Team

Nacido en Ensenada, Baja California, Del Toro se convirtió en el primer mexicano en conquistar un título en el World Tour de Ciclismo. Su actuación fue calificada por él mismo como “casi perfecta”, reflejando la dedicación y el esfuerzo que ha invertido en su carrera profesional.

Al finalizar la competición, el sonido del Himno Nacional Mexicano resonó en la ceremonia de premiación, un momento que llenó de orgullo a Del Toro. “Es un sueño hecho realidad”, expresó el ciclista, quien no ocultó su felicidad al representar a su país en el escenario internacional. Su victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos no solamente es un triunfo personal, sino un símbolo de esperanza y unión para todos los aficionados al ciclismo en México.

El camino hacia su victoria no fue fácil, Isaac del Toro tuvo que enfrentarse a una competencia feroz y superar diversos obstáculos. Sin embargo, su determinación y pasión por el ciclismo lo llevaron a alcanzar la cima. “Sabía que tenía que dar lo mejor de mí, y lo hice”, comentó. Su mentalidad ganadora y su enfoque en el trabajo en equipo fueron clave para lograr este éxito.

Con este primer título del año, Isaac del Toro ya tiene la vista puesta en las próximas competiciones europeas. Se prepara para participar el 7 de marzo en la vigésima edición de la Strade Bianche, una de las pruebas más emblemáticas del calendario ciclista. Posteriormente, entre el 9 y el 15 de marzo, se medirá en el Tirreno-Adriático, y el 21 de marzo estará en la línea de salida de la clásica Milano Sanremo.

El futuro parece brillante para este joven ciclista, que ha demostrado ser un competidor formidable en el pelotón mundial. Con su talento y dedicación, Isaac del Toro está destinado a dejar una marca perdurable en la historia del ciclismo mexicano.

La victoria de Isaac del Toro en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos es un recordatorio del potencial que existe en el ciclismo mexicano. Su éxito no solamente es un logro personal, sino un triunfo colectivo que inspira a las futuras generaciones de ciclistas en el país. Con su talento y determinación, no cabe duda de que Del Toro continuará brillando en el escenario internacional, llevando consigo el orgullo de toda una nación.

En un deporte donde la competencia es feroz y los desafíos son constantes, el camino de Isaac del Toro es un testimonio de que con trabajo duro y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad. El ciclismo mexicano puede estar orgulloso de contar con un campeón como él, que no solamente compite, sino que también eleva el nombre de México en cada carrera.

Isaac del Toro ı Foto: Especial

ISAAC DEL TORO

Nacionalidad: Mexicana

Ciudad natal: Ensenada

Fecha de nacimiento: 27/11/2003

Edad: 22 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 64 kg

Debut en bicicleta: 2023

Pro desde: 2023

Victorias: 23

Isaac del Toro gana el UAE Tour ı Foto: Especial