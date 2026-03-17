Con 20 goles, Hormiga, entre los mejores del mundo Sub-23

La Temporada 2025-2026 es testigo de un nuevo goleador mexicano que está en boca de todos. Armando González, conocido como la Hormiga, ha dejado su huella en el mundo del futbol con actuaciones sobresalientes. Estas anotaciones no sólo reflejan su habilidad en el campo, sino que también lo han catapultado al selecto grupo de los máximos anotadores Sub-23 a nivel mundial, según Transfermarkt.

Con su doblete contra Santos, González logró alcanzar un total de 20 goles en la presente campaña, posicionándose en el top 10 de anotadores Sub-23, lista que comparte con jóvenes talentos como Lamine Yamal del FC Barcelona. Es notable que ambos jugadores ostentan la misma cifra de goles, pero con una diferencia significativa en las competiciones en las que han anotado.

El Dato: El papá de Armando González reconoció que a su hijo le gusta ir a cenar tacos, pero él no come por la dieta que le exigen en Chivas. Acude para convivir con la afición.

Mientras que los 20 goles de Yamal provienen de su actuación en LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League, los tantos de la Hormiga son exclusivamente de la Liga MX, contabilizando su rendimiento en el Apertura 2025 y Clausura 2026. Este contraste en las competiciones es relevante. González ha brillado en 28 partidos, mostrando un rendimiento eficiente que ha llamado la atención de analistas y aficionados. En comparación, Yamal ha alcanzado su cifra en 37 encuentros, lo que resalta aún más la efectividad del mexicano.

El ranking de goleadores Sub-23 no se limita a estos dos jugadores, pero tampoco cuenta con nombres tan reconociados, al momento. A la cabeza se encuentra Peeter Phanthavong, quien ha tenido una temporada impresionante en la Liga de Laos, acumulando 28 goles en 29 partidos. Le siguen el español Manu Toledano, con 26 anotaciones en la Primera División de Gibraltar, y el japonés Hide Higashikawa, quien ha logrado 24 tantos en 30 partidos en Singapur.

8 goles tiene Armando González con Chivas en el CL26

Los logros de Armando González no sólo lo han posicionado como uno de los mejores goleadores de su categoría, sino que también han atraído la atención del director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre. Su rendimiento ha sido tan destacado que hay expectativas muy altas sobre su inclusión en la lista final para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

En la presente temporada, Armando González es el segundo máximo goleador mexicano, solamente detrás de Julián Quiñones, quien ha anotado 28 goles en todas las competencias. Este hecho pone a la Hormiga por delante de otros nombres destacados como Santiago Gimenez, Germán Berterame, Ángel Sepúlveda, Guillermo Martínez y el veterano Raúl Jiménez, lo que subraya su relevancia en el actual panorama futbolístico mexicano.

8 mdd es el valor de la Hormiga González según Transfermarkt

Armando González está viviendo un momento crucial en su carrera, donde cada gol no sólo suma a su cuenta personal, sino que también representa una oportunidad para dejar una marca en la historia del futbol mexicano. Su habilidad para encontrar la red y su capacidad para jugar en equipo lo convierten en un futbolista a seguir en los próximos años. Con la vista puesta en el futuro, la Hormiga González no sólo aspira a marcar, sino que también está decidido a dejar su huella en el escenario mundial del balompié.

Se ha reportado que diversos equipos en el mundo ya han preguntado por los servicios del atacante de las Chivas, pero quieren esperarse a que pase la justa veraniega para que tenga más reflectores en él y así que la venta favorezca a todas las partes. Se dijo que desde Rusia y Arabia ofrecían una gran cantidad de dólares, pero el mismo futbolista fue quien mencionó que no se quería ir hasta después del Mundial del 2026.

La Hormiga ya fue campeón de goleo de la Liga MX y lo hizo empatando a dos de los mejores extranjeros que han llegado al futbol mexicano.