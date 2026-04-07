Ella es Camila Zamorano, la boxeadora mexicana que sería la nueva pareja de Santa Fe Klan

Camila “Magnífica” Zamorano poco a poco gana fama en el terreno del boxeo profesional, pues con 18 años ya es campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso átomo, pero en últimas horas se ha hecho viral por unas fotos junto al rapero Santa Fe Klan.

Camila Anae Zamorano Encinas es una boxeadora mexicana nacida en Hermosillo, Sonora en enero de 2008. Empezó a practicar el deporte desde muy pequeña y mostró grandes cualidades, lo que la convirtieron en la campeona mundial más joven en la historia del CMB con 17 años.

Arrancó a entrenar a los 11 años con Eleazar Zamorano, su padre, quien la instruyó y adentró en el boxeo. Tuvo una carrera amateur condecorada con varios cinturones regionales y estatales. Debutó como profesional en abril de 2023 a los 15 años, con victoria sobre Isabel Arellanes.

Actualmente la “Magnífica” tiene un récord de 14-0 en el boxeo de paga. Se encuentra invicta y desde octubre de 2025 es campeona mundial átomo del Consejo Mundial de Boxeo. Alzó el título a sus 17 años tras vencer a Sana Hazuki y en febrero de 2026, ya con 18 años, realizó la primera defensa ante Claudia Verónica Ruiz en su natal Hermosillo.

Antes de ser campeona del mundo fue campeona internacional del CMB y tiene un porcentaje de nocaut del 7 por ciento, ya que de sus 14 triunfos solo ha podido detener una vez a su rival.

A su corta edad Camila Zamorano ya es unas de las peleadoras a seguir en el boxeo mexicano. Sus ídolos con Jackie Nava, Julio César Chávez, Juan Francisco El Gallo Estrada y Yoreme Mendoza.

Las virales fotos de Camila Zamorano con Sante Fe Klan

Fotos y videos que recorren las redes sociales, así como reportes de medios nacionales, indican que Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del rapero Santa Fe Klan, viajó a Sonora para llevarle serenata a la boxeadora mexicana Camila “Magnífica” Zamorano. Las fotos los muestran muy juntos y hasta parece que están tomados de las manos.

En unas postales se le ven en un restaurante, donde habrían tenido una cena. En otras salen en una casa, sentados en sillas de plástico bebiendo algo y muy juntitos. Se dice que la reunión fue en la casa de la peleadora azteca, quien residen en la colonia Pueblitos, en Hermosillo, Sonora.

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