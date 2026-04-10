Hospitalizan a Meadows por golpe

MÉDICO ayuda al pelotero para que suba al carrito después del golpe, ayer.

RILEY GREENE realizó la atrapada y Parker Meadows cayó de espaldas. Quedó visiblemente aturdido, casi inmóvil, con las manos apuntando hacia arriba y sangre visible en el rostro.

Tras unos minutos, Parker Meadows pudo sentarse. El personal médico lo ayudó lentamente a ponerse de pie y a dirigirse hacia un carrito que lo esperaba para retirarlo del campo.

“Es una sensación terrible. Todavía me siento terrible”, expresó Riley Greene después del juego contra Minnesota en el Target Field. “Me golpeó la cabeza. No sé dónde lo golpeé yo, para ser sincero, pero de verdad espero que esté bien”.

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Meadows sufrió una conmoción cerebral, comentó el mánager A.J. Hinch después de que los Tigres cayeron 3-1 ante los Mellizos y fueron barridos en la serie de cuatro juegos. La colisión hizo que Parker Meadows se mordiera el interior de la boca, lo que provocó el sangrado.

“Vamos a revisarlo por completo, pero esto me preocupa”, añadió A.J. Hinch.

Josh Bell abrió la octava entrada por Minnesota con un elevado corto entre el jardín izquierdo y el central. Parecía que Riley Greene estaba pidiendo la pelota, mientras él y Meadows corrían hacia ésta.

Parker Meadows intentó frenar y apartarse en el último instante. Pero su rostro pareció estrellarse contra la cabeza de Riley Greene, lo que hizo que ambos jugadores cayeran al césped.

“Es un elevado perfecto en tierra de nadie, y tienes a dos tipos a los que les gusta ir por la bola”, explicó el receptor Jake Rogers. “Da miedo”.