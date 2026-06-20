Las breves del Mundial 2026

OTRA MASCOTA QUE ENAMORA EN LA CDMX

MIENTRAS el frenesí por el Mundial se apodera de la Ciudad de México, uno de los mimados de los hinchas no es un jugador, un entrenador, ni la mascota oficial. A Merlín, el pato, se suma el perrito de los robacorazones, Osito, un can mestizo rescatado de 8 años que se ha convertido en una inesperada sensación, tras posar en el partido inaugural de México en la parte trasera de una bicicleta de carga, vestido con una camiseta de la Selección, gafas de sol y una gorra. “Él es más que un perro”, manifestó Rangel, el dueño.

OTRA MASCOTA QUE ENAMORA EN LA CDMX ı Foto: AP

EL ROCKY BALBOA DE LA MALA SUERTE

LA RIVALIDAD futbolística entre Argentina y Brasil tuvo un capítulo fuera de las canchas en el Mundial 2026, luego que un fan de la Canarinha le colocó el jersey de la Albiceleste a la estatua de Rocky Balboa en Filadelfia, con el objetivo de que los dirigidos por Lionel Scaloni no tengan éxito en el torneo de la FIFA. El aficionado brasileño siguió los pasos de una tradición en Estados Unidos, la cual consiste en colocar banderas o playeras en la famosa escultura para arruinar la suerte del oponente. A Ecuador le pasó lo mismo.

EL ROCKY BALBOA DE LA MALA SUERTE ı Foto: Capturas de video

CANELO CONFÍA AL 100 EN EL TRI

SAÚL ÁLVAREZ volvió a colocarse en el centro de la conversación previo al México vs Corea del Sur del Mundial 2026, luego de revelar una millonaria apuesta a favor del triunfo de la Selección Mexicana en su segundo partido del torneo. El boxeador tapatío confía en el buen momento del conjunto dirigido por Javier Aguirre y decidió respaldarlo con una jugada económica que rápidamente se volvió viral en redes sociales. De acuerdo con la información compartida por el propio campeón mundial, apostó 100 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 1 millón 744 mil pesos.

CANELO CONFÍA AL 100 EN EL TRI ı Foto: Especial

LAMENTABLES MOMENTOS CON LA REVENTA

BINA RAMROOP rompió en llanto cuando se dio cuenta de que no iba a conseguir las entradas para el Mundial que había comprado para el cumpleaños 13 de su nieto. Mientras miles de personas entraban al estadio Mercedes-Benz de Atlanta, para el España-Cabo Verde, un partido que deparó un notable empate sin goles, Ramroop se quedó afuera, cada vez más estresada, yendo y viniendo durante horas entre representantes de StubHub por teléfono y de la FIFA en la taquilla de entradas. Cada uno culpaba al otro.

LAMENTABLES MOMENTOS CON LA REVENTA ı Foto: AP

NADIE SE QUIERE PERDER LA FIESTA

AITANA BONMATÍ, la mejor jugadora del Mundo, se encuentra en la Ciudad de México trabajando como analista en uno de los programas de TUDN; pero la futbolista española también sabe que jamás va a vivir un certamen como lo está haciendo en el país y después de la victoria del Tricolor ante Corea del Sur, salió al Ángel de la Independencia para disfrutar de todas las celebraciones que se hicieron. A través de diversos videos presumió que estaba en Paseo de la Reforma con alrededor de más de miles de personas

NADIE SE QUIERE PERDER LA FIESTA ı Foto: Captura de video

POR IR AL BAÑO SE PIERDE EL GOL

UN AFICIONADO de Corea del Sur narró en un video la experiencia que tuvo en el Estadio Guadalajara durante el juego de su selección ante México, duelo que el Tricolor ganó 1-0 con gol de Luis Romo, el cual no pudo ver el seguidor asiático porque justo en ese momento estaba en el baño. “Era la primera vez en mi vida que veía un Mundial en un estadio y pensé ‘este será un recuerdo para toda la vida’”, comenzó el relato del surcoreano, quien señaló que al medio tiempo del cotejo se levantó de su lugar para ir al sanitario