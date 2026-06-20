¡No es broma! Ronaldinho ficha con un equipo en Italia y así lo presentaron

Ronaldinho fichó con un equipo en Italia y ya fue presentado. Luego de muchos rumores el Ravenna FC anunció la llegada del astro brasileño, aunque cabe aclarar que no formará parte del plantel, sino que estará en eventos fuera de las canchas, principalmente como embajador.

Ariedo Braida, vicepresidente honorario del Ravenna FC, aclaró que el la leyenda de Brasil no estará en el plantel del equipo que jugará la Temporada 2026-2027 de la Serie C.

🚨‼️Ronaldinho is back in club football, he has joined Italian Serie C side Ravenna FC at the age of 46.



Bro I said prime Ronaldinho not 46 year old 😭😭😭 https://t.co/Wj8Hc9ZnQj pic.twitter.com/EOV6ZL2iKX — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) June 20, 2026

“Ronaldinho hará un evento de marketing con nosotros, pero no jugará para Ravenna en la Serie C la próxima temporada. Ojalá aún pudiera jugar”, comentó Braida.

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Así es que se descarta cualquier regreso profesional de Dinho a los terrenos de juego. Actualmente el campeón del mundo en 2002 tiene 46 años de edad y sigue siendo una de las leyendas más cotizadas del deporte.

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