Colombia va a Guadalajara por su pase a la segunda ronda

Campaz celebra su gol, la semana pasada, en el triunfo colombiano.

SIN MARGEN para bajar la guardia, Colombia buscará dar un paso definitivo hacia la clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo, cuando enfrente a la República Democrática del Congo.

Los Cafeteros debutaron con una victoria 3-1 ante Uzbekistán y encadenar una segunda victoria permitirá a Luis Díaz, James Rodríguez y compañía respirar con tranquilidad, de cara a la última fecha del Grupo K, un compromiso contra Portugal.

El Tip: Previo a la actual edición, la única aparición de RD del Congo fue en Alemania 1974, bajo el mote de Zaire.

Si las sensaciones que dejaron tras el estreno en el Estadio Azteca de la Ciudad de México fueron positivas, Colombia opta por la cautela.

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El sorpresivo empate de Congo frente a un apagado cuadro luso, fuerte candidato al título, confirmó el diagnóstico del cuerpo técnico colombiano de que el conjunto africano será un rival similar al que se enfrentó hace unos días, pero con una calidad técnica superior.

“Éste no es cualquier equipo; ya compitió bien ante una selección poderosa como Portugal. Tiene herramientas muy potentes, pero también nosotros vamos a utilizar las nuestras”, comentó Luis Amaranto Perea, auxiliar técnico del seleccionador Néstor Lorenzo.

De ganar el partido que se disputará en Guadalajara, Colombia sellará su boleto a la próxima ronda del torneo. Quedaría a la espera de conocer si como primera o segunda de su grupo, dependiendo del resultado del Portugal-Uzbekistán y de la última jornada.

Los africanos buscarán sus primeros puntos y esperan brindar una sorpresa más entre las múltiples del torneo.