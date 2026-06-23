CR7 no anota en torneos importantes desde la justa de Qatar 2022

El veterano delantero Cristiano Ronaldo y Portugal enfrentan este martes a Uzbekistán, selección ante la que intentarán conseguir su primer triunfo en el certamen, después del inesperado empate contra República Democrática del Congo.

El Bicho, quien disputa su sexta justa mundialista, tiene un reto personal, pues en los últimos 10 juegos en grandes torneos con los lusitanos no pudo hacerse presente en el marcador. Estos duelos incluyen los últimos cuatro en Qatar 2022, cinco de la Eurocopa Alemania 2024, además del choque contra los africanos en Houston en la apertura del Grupo K del evento tripartita.

El actual atacante del Al-Nassr no anota en una gran cita desde el debut de la Seleção das Quinas en Qatar 2022, cuando con un penalti abrió el camino para el triunfo de los suyos por 3-2 ante Ghana.

TE RECOMENDAMOS: Ya tuvo minutos en la justa Santi Gimenez cumple con el sueño de toda su familia

El delantero de 41 años de edad se fue en blanco en los otros cuatro cotejos que los lusos disputaron en la pasada justa mundialista, en la que fueron sorpresivamente eliminados por Marruecos en cuartos de final.

CR7 tampoco pudo convertir en los cinco encuentros que jugó con Portugal en la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania, donde él y sus compañeros cayeron eliminados a manos de Francia en cuartos de final, en una serie que se definió en tanda de penaltis.

En el 1-1 contra República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo solamente tocó el esférico en 25 ocasiones, 12 menos que el portero Diogo Costa, quien también lo superó con ocho pases más (el delantero tuvo 21).

Además, El Comandante tampoco generó ocasiones claras ni tuvo remates al arco, lo que intentará dejar atrás en un cotejo en el que la victoria sobre Uzbekistán es imperativa, pues cualquier otro resultado pondría en entredicho la clasificación de los dirigidos por Roberto Martínez a los dieciseisavos de final.

El partido en contra del debutante equipo uzbeko llega en un momento de presión y tensión para Portugal, pues tras el empate en el debut, se le cuestionó a Roberto Martínez dejar los 90 minutos en la cancha a CR7, prescindiendo de elementos como Joao Félix, Gonçalo Ramos o Rafael Leao.

Además, circuló el rumor de que Cristiano Ronaldo tendría diferencias con sus compañeros, luego de que João Neves declaró que, en estos momentos, el veterano atacante “es un jugador más para ayudar; no es diferente a los demás”.

Posteriormente, el ariete nacido en Funchal, Madeira, publicó una fotografía en el campo de entrenamiento con el resto de sus compañeros, imagen que acompañó del mensaje “Siempre unidos”.

“Cristiano es un ejemplo por su trayectoria, por las ganas que aún conserva a su edad. Para nosotros y para la nueva generación, es un modelo a seguir”, aseguró el delantero Francisco Conceição para respaldar a un Cristiano Ronaldo que por sexta vez en su carrera juega el máximo certamen de la FIFA.

“Llevo un tiempo en el futbol como para saber que las críticas forman parte del proceso y que no podemos huir de ellas. Pero también hay críticas constructivas. Nuestro mensaje es claro: somos un grupo unido, fuerte y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ganar”, resaltó por su parte Diogo Dalot, zaguero del Manchester United.

El seleccionador de Uzbekistán, el italiano Fabio Cannavaro, afirmó que la ocasión suponía una gran presión para sus jugadores.

“Les dije que estaban demasiado nerviosos. Por eso, al final, se centraron tanto en defender”, dijo Cannavaro.

El italiano, campeón del mundo en Alemania 2006 y ganador del Balón de Oro en aquel año, cree que la presión de su debut quedó atrás y señaló las ocasiones que tuvo Uzbekistán en la segunda parte contra Colombia como prueba de que pueden poner en aprietos a Portugal.

Uzbekistán jugó su primer duelo mundialista en la historia en el Estadio Azteca el pasado 17 de junio, cuando perdió 3-1 frente a Colombia.

Los lobos blancos llegaron a Norteamérica 2026, su primera Copa Mundial, tras culminar segundos atrás de Irán en la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas, con una cosecha de 21 unidades en 10 jornadas, con saldo de seis juegos ganados, tres empatados y uno perdido; este último a manos de Qatar, que también accedió a la justa tripartita, en la que integra el Grupo B junto con Suiza, Bosnia y Herzegovina y el coanfitrión Canadá.

El hijo de El Bicho tuvo una fiesta organizada por la mujer del futbolista.

POR UN TRIUNFO VITAL

LAS SELECCIONES de Panamá y Croacia se verán las caras en un partido crucial para asegurar la supervivencia: ambas están obligadas a ganar para evitar sacar la calculadora y ver complicarse su futuro.

Finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, el conjunto balcánico tendrá una vez al veterano Luka Modric como su motor. Estará acompañado en el césped por otros nombres que abundan destreza, como Mateo Kovacic o Ivan Perisic.

En su segunda participación, a escuadra dirigida por Thomas Christiansen sueña con superar por primera vez la fase de grupos, tras quedar eliminada en Rusia 2018 al perder los tres partidos de etapa inicial.

Luego de la derrota dramática sufrida en el debut, los Canaleros deberán pelear una vez más por su primer triunfo sin el mediocampista Adalberto Carrasquilla, su máximo referente y quien todavía no se ha recuperado de una lesión sufrida en la final de la Liga MX con Pumas.

“Para este partido de mañana no va a llegar. La evolución no ha sido tan buena como había mostrado en los últimos días”, se lamentó Christiansen.