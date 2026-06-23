Inglaterra, a amarrar el boleto ante Ghana

Bajo la dirección de Thomas Tuchel, Inglaterra se propone repetir ante Ghana la gran actuación lucida ante Croacia, cuando se impuso 4-2 en uno de los partidos más electrizantes de la primera jornada.

Con un doblete de Kane, más las anotaciones de Jude Bellingham y Marcus Rashford, los ingleses protagonizaron una ofensiva letal en una reedición de las semifinales de Rusia 2018, cuando cayeron derrotados ante los croatas por 2-1.

El Tip: Alemania 2006 significó la primera participación de Ghana. Brasil la eliminó en octavos de final.

Ahora, los Tres Leones se medirán al conjunto africano en una disputa directa por la cima del grupo L, ya que Ghana también logró una victoria agónica 1-0 en su debut ante Panamá.

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Los ingleses dejaron claras sus intenciones y confían en la mezcla de la puntería de Harry Kane con la creatividad de Jude Bellingham para contrarrestar la resistencia ghanesa.

13 goles hizo Inglaterra en Qatar 2022

Tras una primera jornada marcada por el tropiezo de los favoritos al título, el desempeño de Inglaterra la ha ubicado entre los candidatos a coronarse campeón, seis décadas después de la conquista de su única Copa, en 1966.

En Boston, buscará reivindicar su favoritismo ante Ghana, que a su favor podrá contar con el mediocampista Thomas Partey, una de sus figuras claves y a quien Canadá negó la entrada debido a las acusaciones de violación en su contra.

Los dirigidos por el portugués Carlos Queiroz encajaron una victoria por la cuenta mínima ante Panamá, pese a que tuvieron menos del 40 por ciento de la posesión del balón. Contra Inglaterra, se encerrarán aún más y apostarán por los contraataques para frenar el poderío inglés.

“Tenemos un gran partido por delante”, dijo Queiroz en rueda de prensa. “Esto es lo que llevamos buscando toda nuestra vida: estar en el entorno adecuado, en el momento adecuado y enfrentar a los mejores jugadores del mundo”, agregó el timonel luso.

“Sabemos cómo juega Inglaterra. Cuenta con jugadores excelentes y con la experiencia que les aporta la Premier League. Juegan con intensidad, pero sabemos cómo podemos controlar eso. Sabemos que ellos tienen tres leones, pero nosotros tenemos 33 millones de leones”, señaló el lusitano en referencia a la población de Ghana.

El elenco africano, que alcanzó los cuartos de final en Sudáfrica 2010 (su mejor resultado hasta la fecha), se asegurará una plaza en la fase eliminatoria con una victoria, aunque un empate podría bastar para pasar a la ronda de los dieciseisavos.

El único antecedente entre ingleses y ghaneses fue un empate 1-1 el 29 de marzo de 2011, en un amistoso que se llevó a cabo en Wembley. Andy Carroll, actual delantero del Dagenham & Redbridge, marcó el tanto de los británicos, mientras que por las Estrellas Negras anotó Asamoah Gyan.

Hasta el momento, los ingleses es uno de los equipos más competitivos en la justa y se ha convertido en uno de los consentidos de la afición, pues lo que mostró en su primer encuentro ya le dio cartera para pensar en el título.