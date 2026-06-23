Santi Gimenez cumple con el sueño de toda su familia

Uno de los jugadores que más presión tiene en la actualidad con la Selección Mexicana es Santiago Gimenez. El delantero del Milan sabe que no pasa por un buen momento, pero en cualquier instante puede “despertar”, retomar su nivel y ser una pieza clave para que el Tricolor trascienda en la Copa del Mundo 2026.

En una entrevista, Christian El Chaco Giménez, actual analista de FOX en Cuadro Titular, reconoció que el sueño que está viviendo su hijo no sólo es de él, sino de toda la familia, pues saben que está cumpliendo sus metas y representa al país que él eligió.

El Dato: Javier Aguirre entrenador del Tricolor, da conferencia de prensa y una de las sorpresas podría ser el anuncio de Santiago de titular.

“Cumple el sueño de todos: de mi papá, de su abuelo, mío y de toda la familia. Ver a tu hijo ingresar al campo de juego en un Mundial, en un momento tan complicado, con toda la ansiedad y los nervios que eso implica, es algo indescriptible. Yo vi muy bien a Santi. Este tipo de escenarios le encantan. Hay que entender los momentos del juego y él tuvo que entrar en una situación difícil. Lo mismo hizo Obed Vargas, que también me encantó cómo entró. A nivel emocional, para toda la familia fue algo maravilloso”, resaltó la leyenda del Cruz Azul.

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Al ser cuestionado sobre los sentimientos que le generó ver entrar al Bebote al terreno de juego, reconoció que “la emoción comienza desde que ves que va a entrar al campo. Empiezas a sentir escalofríos y no lo puedes creer. Las emociones están a flor de piel; te pones nervioso, te tiembla todo. Estaba toda la familia, incluidos los abuelos, que pudieron verlo. En esos momentos se te vienen a la cabeza muchísimos recuerdos: cuando era niño, cuando soñaba con ser futbolista y ahora verlo cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo. Es algo inolvidable”.

Fiel a su costumbre, El Chaco siempre es directo y honesto con lo que piensa y opina sobre la carrera de Santi, y en esta ocasión no fue la excepción, pues aseguró que el delantero no tiene muchos minutos en la actualidad, pero con ritmo de juego todo cambia.

“Sí, la verdad es que lo hemos hablado mucho. De los tres delanteros, todos habían tenido minutos, salvo Santi. Creo que por algo lo guardó. La realidad es que llevaba tiempo sin jugar y necesitaba recuperar ritmo. Le tocó entrar en un momento complicado, en el que había que luchar, correr y entregarse. Lo hizo muy bien”.

El exatacante argentino habló del momento de la Selección Mexicana y cómo vivió el partido ante Corea del Sur en Guadalajara, asegurando que allí debería jugar todos los partidos el equipo de Javier Aguirre, pues nunca antes había visto un ambiente y apoyo tan importante para el equipo.

“Sí, lo viví desde arriba y hubo momentos en los que el partido se le complicaba a México. Sin embargo, supo sostener la ventaja que consiguió tras un error del portero rival, aunque también hay que estar ahí para aprovecharlo. Creo que defensivamente México hizo un gran partido. Hablábamos de Romo, de Edson, que tuvo una actuación extraordinaria. Es cierto que no jugó su mejor futbol, pero jugó el partido que tenía que jugar y ganó un encuentro muy importante”, añadió.

Por último, manifestó que “hay aspectos futbolísticos por mejorar, pero la entrega, el compañerismo y la actitud estuvieron presentes. Lo vuelvo a decir: hemos hablado toda la semana de Edson y para mí fue el mejor jugador en la cancha. Desde él nació gran parte de la actitud, la entrega y el compañerismo que mostró México”.

Santiago Gimenez

Apodo: El Bebote

Nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Edad: 25 años

Altura: 1.82 m

Peso: 79 kg

Designan a silbante mexicana

Katia Itzel García será la primera árbitra mexicana en pitar un juego de Copa del Mundo, luego de que la FIFA la designó para impartir justicia en el duelo entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo F del Mundial 2026.

El ente rector reveló que la silbante de 33 años será jueza central en el encuentro del próximo jueves 25 de junio en el Estadio Kansas City, donde los neerlandeses intentarán asegurar el primer lugar de su sector, mientras que las Águilas del Cártago tratarán de tener una despedida digna, pues ya están eliminadas del torneo tripartita.

Katia Itzel García será la tercera mujer en la historia en ser árbitra central en un partido de Copa del Mundo de la FIFA y la segunda en la actual edición de Norteamérica 2026. La primera en hacerlo fue la francesa Stephanie Frappart en el cotejo entre Alemania y Costa Rica en la fase de grupos de Qatar 2022. La segunda fue la estadounidense Tori Penso, quien llevó a cargo las acciones en el 1-1 entre Chequia y Sudáfrica en la segunda jornada del Grupo A del certamen en curso.