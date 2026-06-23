LA AFICIÓN CONVIERTE A UN FAN EN PELOTA DE VOLEIBOL

EL MUNDIAL 2026 ha sido una completa fiesta en México y los hinchas aztecas han dejado momentos únicos durante el torneo, que quedarán guardados en la memoria de la fanaticada y será difícil de superar en otras ediciones.En redes sociales circula un video en el que la afición juega voleibol, pero en lugar de lanzar la pelota, avientan a otros seguidores. Los asistentes al FIFA Fan Fest de Guadalajara armaron un puente de vasos, hicieron dos equipos, cargaron a las personas y las empezaron a lanzar de un lado a otro. En la publicación que circula en Internet comienzan a llamar a este juego como “Lanzamiento de Compa” y bromean en que pueda ser un deporte olímpico.

Las breves del Mundial 2026 ı Foto: Especial

LA MÁS FIEL DE LEO MESSI SE HACE PRESENTE

DURANTE el partido entre Argentina y Austria apareció en la transmisión Pauline Kana, la fiel aficionada de Lionel Messi que tiene 100 años de edad y ha visto todas las ediciones de la Copa del Mundo. No es la primera vez que se le ve en las pantallas durante un duelo, ya que en 2024 estuvo presente en el Hard Rock Stadium para apoyar al astro argentino en un encuentro del Mundial de Clubes, en el que le pidió matrimonio al delantero pampero con una cartulina.

LA MÁS FIEL DE LEO MESSI SE HACE PRESENTE ı Foto: Captura de video

EL MOMENTO MÁS ESPECIAL ES EMPAÑADO POR EL RIVAL

UN AFICIONADO charrúa se volvió viral durante el partido entre Uruguay y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, al pedirle matrimonio a su pareja en las tribunas del recinto, pero Cabo Verde arruinó el momento con su primer gol en la historia de los Mundiales. El hincha uruguayo se compromete con su pareja y ella aceptó. Los aficionados que los rodeaban celebraron, pero en cuestión de segundos la felicidad se derrumbó, pues Hélio Varela anotó el empate 2-2 para la escuadra debutante, que selló un amargo resultado para la Celeste.

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Las breves del Mundial 2026 ı Foto: Especial

NIPONES A LA MEXICANA ARRIBA DE LOS AUTOS

LA PASIÓN del Mundial 2026 no sólo se vive dentro de los estadios. En Monterrey, una escena captada en calles de la ciudad se volvió viral luego de que aficionados japoneses fueran vistos celebrando la victoria de su selección arriba de una camioneta, mientras recorrían las calles entre gritos, banderas y un ambiente muy mexicano. El momento rápidamente llamó la atención en redes sociales por la manera en que los seguidores asiáticos se integraron al ambiente mundialista en México.

Las breves del Mundial 2026 ı Foto: Especial

LA PASIÓN ALBICELESTE CRUZA FRONTERAS

LA BARRA de Argentina que realizó el viaje a Dallas para ver el encuentro entre su selección y Austria se llevó los reflectores un día antes del compromiso, pues se reunió en la ciudad de Texas para dar el banderazo, de cara al cotejo. Los aficionados sacaron una manta con las imágenes de Lionel Messi y Diego Armando Maradona con el escudo de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en el medio y gritaron sus mejores cánticos para apoyar a la escuadra que comanda Lionel Scaloni en busca del bicampeonato.

Las breves del Mundial 2026 ı Foto: Especial

EL YOGA Y EL FUTBOL CONVIVEN EN TIMES SQUARE

LA GRAN MANZANA vivió un momento único durante la segunda semana del Mundial 2026, cuando los fans de Noruega y un grupo de deportistas que realizaban yoga se encontraron en el centro de Nueva York; el video comenzó a circular con velocidad en redes sociales, ya que mientras los aficionados noruegos realizaban sus cánticos, la clase no paraba y los vikingos se unieron para realizar los mismos movimientos y cada que terminaba el ejercicio celebraban como si su selección hubiera anotado un gol.