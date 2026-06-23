Suiza vs Canadá: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo B de la Copa del Mundo 2026

Suiza y Canadá se enfrentarán este miércoles 24 de junio en un duelo que definirá al líder del Grupo B de la Copa del Mundo 2026. El encuentro comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse exclusivamente mediante ViX Premium, en un partido donde ambos llegan con cuatro puntos y el boleto a los dieciseisavos de final prácticamente en sus manos.

La última jornada de la fase de grupos promete emociones de principio a fin y este compromiso es uno de los más atractivos del día. Gracias a una mejor diferencia de goles, Canadá ocupa el primer lugar del sector, por lo que un empate le bastará para mantenerse en la cima, mientras que Suiza está obligada a ganar si quiere avanzar como líder.

Los dos equipos llegan con la confianza que les dieron sus respectivas victorias en la Jornada 2. Los canadienses golearon 6-0 a Qatar con una brillante actuación de Jonathan David, mientras que los dirigidos por Murat Yakin derrotaron 4-1 a Bosnia y Herzegovina para mantenerse invictos en el torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el Suiza vs Canadá?

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026.

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Estadio: BC Place, Vancouver.

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundialista)

Posibles alineaciones del Suiza vs Canadá

Suiza : Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Fabian Rieder, Dan Ndoye y Breel Embolo.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustaquio, Nathan Saliba; Tajon Buchanan, Jonathan David, Ali Ahmed y Cyle Larin.

Antecedentes entre Suiza y Canadá

Será la primera ocasión en que Suiza y Canadá se enfrenten en una Copa del Mundo, por lo que el compromiso marcará un antecedente inédito entre ambas selecciones dentro del máximo torneo de selecciones.

Finalizar en la cima podría representar un cruce más favorable en los dieciseisavos de final, por lo que tanto suizos como canadienses saldrán a la cancha con el objetivo de cerrar la primera fase con una victoria.

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