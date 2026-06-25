Las breves del Mundial 2026

LA BRUJERÍA, PRESENTE EN EL MUNDIAL

UN AFICIONADO de Inglaterra que estuvo presente en el partido de su selección ante Ghana grabó el momento exacto en el que la barra del conjunto africano realizaba algún tipo de brujería dentro del estadio. En las imágenes se puede ver cómo un brujo estaba parado en las gradas y comenzó a lanzar un polvo blanco que podría ser talco o cal. Este ritual también se pudo observar en el partido entre Ghana y Panamá, en el que Las Estrellas Negras consiguieron la victoria en los últimos minutos del cotejo.

LA BRUJERÍA, PRESENTE EN EL MUNDIAL ı Foto: Capturas de video

EMPLEADOS DE CR7 LE HACEN PETICIÓN LABORAL

CRISTIANO RONALDO estuvo en zona mixta tras la victoria de Portugal sobre Uzbekistán, donde también aparecieron dos periodistas que laboran en Livemode, una empresa en la que el astro portugués es inversor. El momento que le sacó una sonrisa al Bicho fue cuando le preguntaron sobre un posible aumento de salario y asegurarle que es el mejor jefe del mundo, mientras que la otra persona quería hablar sobre un ascenso para estar al nivel del lusitano.

EMPLEADOS DE CR7 LE HACEN PETICIÓN LABORAL ı Foto: Capturas de video

EL FAN-ESTATUA, LLEGA A MÉXICO

LUMUMBA VEA se llevó los reflectores en la previa del partido entre Colombia y República Democrática del Congo, ya que los aficionados esperaban verlo en su icónica participación que tiene en cada partido de su selección. El fan-estatua, bautizado así por la fanaticada, se dedica a estar parado los 90 minutos del cotejo, no festeja los goles de su equipo y en Guadalajara fue la sensación desde su llegada hasta que comenzó el encuentro.

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EL FAN-ESTATUA, LLEGA A MÉXICO ı Foto: Capturas de video

MESSI RECIBE UN BELLO MENSAJE EN SU NATALICIO

MANUEL, un pequeño fanático argentino asistió a las instalaciones de un programa de deportes en su país junto a su abuela, para leer la carta que le escribió a Lionel Messi por su cumpleaños. El niño generó ternura y felicidad entre los internautas en redes sociales por las hermosas palabras que le dedicó al delantero del Inter Miami. “Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy”, fueron algunas palabras que dejó el chico de 8 años.

MESSI RECIBE UN BELLO MENSAJE EN SU NATALICIO ı Foto: Capturas de video

VUELVE A ENCENDER LA POLÉMICA

EN BRASIL 2014, la afición mexicana vivió uno de los momentos más tristes en la historia de los Mundiales, pues Arjen Robben cayó en el área en una jugada que para los aztecas no era penal. Y en esta Copa del Mundo un fan de Países Bajos le jugó una broma pesada a nuestros paisanos, al decirles que la acción estuvo bien marcada, lo que prendió el debate de nuevo. En el video se puede ver cómo algunos de ellos inician un intercambio sobre el tema.

VUELVE A ENCENDER LA POLÉMICA ı Foto: Capturas de video

CELEBRA SU CUMPLEAÑOS AL ESTILO MEXICANO

EN REDES sociales se volvió viral un hincha japonés que decidió festejar su natalicio en México. En un puesto de tacos en Monterrey le cantaron “Las Mañanitas” y le llevaron un pastel mientras él mostraba una sonrisa de oreja a oreja con una diadema con banderas de nuestro país. Al final, los comensales comenzaron a gritarle “mordida, mordida” y el fanático nipón no dudó dos veces en poner su cara contra el pastel sin que nadie lo empujara, como ocurre tradicionalmente cuando se celebra el festejo de alguna persona.

CELEBRA SU CUMPLEAÑOS AL ESTILO MEXICANO ı Foto: Capturas de video