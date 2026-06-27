Portugal, por su tercer liderato desde Alemania 2006

CRISTIANO RONALDO celebra uno de sus goles ante Uzbekistán, el 23 de junio.

Miami será testigo del inédito cruce entre Portugal y Colombia, uno de los 27 juegos con esa etiqueta en la primera fase de la justa tripartita, en el que Cristiano Ronaldo y compañía se juegan la clasificación a dieciseisavos de final y el primer lugar del Grupo K.

La Seleção das Quinas busca su tercer liderato en el magno certamen futbolístico desde la edición de Alemania 2006, tras los conseguidos precisamente en la primera justa que jugó CR7 y en Qatar 2022, pues en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018 avanzó como segunda, mientras que en la de Brasil 2014 sufrió una sorpresiva eliminación en primera ronda.

42 juegos tiene Martínez como DT de Portugal

Los lusitanos llegan con cuatro unidades al duelo, pues lograron su primer triunfo hasta la segunda fecha al golear 5-0 a la debutante Uzbekistán, tras un inesperado empate en su debut contra República Democrática del Congo.

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Un empate contra Colombia le aseguraría el segundo puesto a los dirigidos por Roberto Martínez, pues el equipo africano aspira máximo a cuatro unidades si es que sale airoso ante el ya eliminado equipo uzbeko.

Una igualada para los cafeteros será suficiente para que amarren el liderato del sector K, con lo que esperarían a un tercer lugar de los Grupos D, E, I, J o L. Cristiano Ronaldo y compañía, si son escoltas de los dirigidos por Néstor Lorenzo, chocarían en dieciseisavos de final ante el sublíder del Grupo K, que sería Inglaterra, Croacia o Ghana, pues Panamá ya está eliminada.

Para el duelo en Miami, el argentino Néstor Lorenzo repetiría la formación en busca de un tercer triunfo que iguale la mejor marcha de Colombia en fase de grupos desde Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

La mala noticia para los Cafeteros es que Cristiano Ronaldo ya dejó su firma en las redes con los dos goles en la victoria de Portugal 5-0 ante los uzbecos. El astro de 41 años se convirtió en el primer jugador en anotar en seis ediciones del Mundial, escribiendo otro capítulo a su ilustre carrera. Suma un total de diez tantos mundialistas.

“No se lo puede descuidar, es uno de los mejores definidores del mundo”, advirtió Lorenzo. “Tendremos que tener mucho cuidado en dejarlo solo en situaciones cercanas al arco. Pero creo que Portugal es un equipo completo, en todo sentido. No se puede marcar sólo a Cristiano, porque tiene grandes jugadores en todas sus líneas”, agregó el argentino.

Mientras tanto, el timonel de Portugal, Roberto Martínez, dijo que su equipo se había beneficiado de haber comenzado los preparativos ya desde marzo pasado para el partido de este sábado en el Miami Stadium.

“Empezamos a prepararnos para el partido frente a Colombia ya en marzo. Ya hemos realizado 13 sesiones de entrenamiento aquí en Miami para adaptarnos al clima. El plan era quedarnos en Miami (Florida) para prepararnos para el partido ante Colombia”, aseguró Roberto Martínez a los periodistas.

“Los jugadores están preparados para el reto físico que supone jugar en un estadio diferente y en un campo con un césped distinto al que tenemos en Europa. Eso es lo que hemos hecho: nos hemos preparado desde el primer día que llegamos a Estados Unidos”.

Martínez reconoció que Portugal se enfrentaría a su primer partido como “visita” debido a la gran afluencia de aficionados colombianos que se espera en Miami, donde las entradas para este esperado enfrentamiento se vendieron por miles de dólares.

“Eso significa que tuve que comprar entradas para mi familia en noviembre”, bromeó Martínez cuando se le preguntó por la dedicación de los aficionados. “Eso es lo que significa, porque sabía que iba a ser difícil conseguir entradas”, ahondó.

“Espero que mañana gane el futbol y la inspiración de todos los que vean el partido”, sentenció el español, quien está al frente de la Seleção das Quinas desde marzo de 2023.

En alusión a los próximos rivales de Portugal en el torneo, Roberto Martínez aseguró que no es algo que le preocupe.

“No, no importa. Si quieres ganar el Mundial, tienes que ganar a todos”, aseveró el español, quien dirigió a Bélgica en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por su parte, República Democrática del Congo debe ganarle a Uzbekistán en Atlanta por una buena cantidad de goles para seguir en la competencia.