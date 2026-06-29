África brilla con 9 de sus 10 equipos en la fase final

EL CONTINENTE africano tuvo un récord histórico de 10 naciones clasificadas para el Mundial de 2026. Después de la victoria de Congo por 3-1 sobre Uzbekistán y el sorprendente empate 3-3 de Argelia ante Austria, el sábado por la noche, nueve conjuntos se encaminaron a la fase de eliminación directa. El récord anterior era de dos.

Después de 17 días de competencia, Marruecos, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Cabo Verde, Egipto, Congo y Argelia se clasificaron a la etapa de dieciseisavos de final.

Marruecos fue la primera nación africana en alcanzar las semifinales del Mundial hace cuatro años en Qatar y parece capaz de volver a llegar lejos, después de haberle arrancado un empate 1-1 a Brasil. Será coanfitrión en 2030.

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El Dato: EGIPTO es el equipo más ganador de la Copa Africana de Naciones con siete conquistas. Detrás de Los Faraones está Camerún, con cinco.

Solamente seis países africanos se habían clasificado alguna vez para la fase de eliminación directa (varios de ellos en múltiples ocasiones). La mayor cantidad en un mismo año había sido dos, en Brasil 2014 y Qatar 2022.

El torneo de este año ha demostrado que la fortaleza del futbol africano es profunda. Cabo Verde y Congo son dos de los sorpresivos nombres que disputarán los dieciseisavos de final.

Congo tiene una tarea difícil al enfrentar a Inglaterra, pero por ahora el equipo está disfrutando el momento.

“Es realmente histórico para nuestro país, Congo. Es la primera victoria y la primera vez en la fase de eliminación directa”, dijo el delantero Fiston Mayele tras el partido contra Uzbekistán.

Argelia avanzó tras el desenlace más emocionante de un partido en el Mundial de este año. Estaba empatado 2-2 con Austria en el tiempo añadido y parecía conforme con mantener el marcador, hasta que el capitán Riyad Mahrez convirtió el tanto de la ventaja. Austria respondió dos minutos después en la última jugada del partido.

Tras el triunfo de Congo y con el trofeo al jugador del partido a su lado, Wissa describió el largo camino que ha recorrido su país para llegar hasta este punto.

“Es apenas la segunda vez que estamos en el Mundial, 52 años después. Empezamos a clasificarnos hace cuatro años con este grupo”, relató Wissa.

“Ahora cada equipo africano puede soñar en grande. En el último Mundial, Marruecos llegó a semifinales”, agregó.