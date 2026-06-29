LOS BOTINES rosados que dominan las imágenes en esta Copa Mundial de Futbol son una poderosa estrategia de marketing de reconocidas marcas como Nike, Adidas y Puma, las cuales lanzaron colecciones en fucsia eléctrico tras predecir que sería la tendencia global del año. Grandes figuras como Kylian Mbappé o Erling Haaland los usan porque este color hace buen contraste con el pasto verde, lo que dispara su visibilidad en pantallas.

El auge, además, se debe en gran medida a que el futbol se consume hoy en formatos digitales rápidos (TikTok o reels); también, al no combinar con casi ningún uniforme nacional, el calzado resalta de inmediato.

Tachones rosados, la tendencia del Mundial 2026 ı Foto: Gráficos Armando Armenta

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