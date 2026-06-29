Tecnología y marketing

Tachones rosados, la tendencia del Mundial 2026

Los botines rosados dominan el Mundial 2026 por una estrategia de marketing de grandes marcas

Tachones rosados, la tendencia del Mundial 2026
Tachones rosados, la tendencia del Mundial 2026 Foto: Gráficos Armando Armenta
Por:
Staff Infografía

LOS BOTINES rosados que dominan las imágenes en esta Copa Mundial de Futbol son una poderosa estrategia de marketing de reconocidas marcas como Nike, Adidas y Puma, las cuales lanzaron colecciones en fucsia eléctrico tras predecir que sería la tendencia global del año. Grandes figuras como Kylian Mbappé o Erling Haaland los usan porque este color hace buen contraste con el pasto verde, lo que dispara su visibilidad en pantallas.

El auge, además, se debe en gran medida a que el futbol se consume hoy en formatos digitales rápidos (TikTok o reels); también, al no combinar con casi ningún uniforme nacional, el calzado resalta de inmediato.

Tachones rosados, la tendencia del Mundial 2026
Tachones rosados, la tendencia del Mundial 2026 ı Foto: Gráficos Armando Armenta

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