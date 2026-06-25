UNA DE LAS sedes oficiales más espectaculares de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Monterrey, escribió su nombre con letras doradas en la historia de la competición el 20 de junio pasado, al recibir el histórico partido número mil. Conocido popularmente como el Gigante de Acero, el recinto requirió de precisas adaptaciones tecnológicas e infraestructurales para cumplir con los estándares del evento.

Se perfeccionó su sistema de ventilación subterránea en el terreno de juego y se modernizó su iluminación inteligente de última generación.

El coloso se distingue además por su fachada vanguardista de aluminio que contrasta con el entorno natural, lo que regala una postal icónica de fondo con el majestuoso Cerro de la Silla.

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Un escenario futurista y de clase mundial ı Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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