Aguinaga ve favorito a Ecuador sobre México

Si existe un futbolista que puede hablar del accionar de Ecuador y México en la Copa del Mundo es Alex Aguinaga. La leyenda del Necaxa y del país sudamericano sabe lo complicado que será este encuentro para ambos conjuntos, pues reconoce que tienen cosas muy similares y él, con tantos años viviendo en el país, resalta las cualidades que tienen los dirigidos por Javier Aguirre.

En entrevista, el analista de FOX en el programa Cuadro Titular, aseguró que Ecuador ha ido de menos a más y que ante Alemania demostraron que su actitud cambió y ahora querrán buscar avanzar a la siguiente ronda sin importar a quién enfrenten.

El Dato: Se define el árbitro para el México contra Ecuador; Slavko Vincic será el primer silbante europeo en participar con el Tricolor.

“Ecuador ha recuperado esa solidez defensiva y el triunfo sobre Alemania representa un golpe anímico muy importante. La afición seguramente estará en el estadio y el equipo llegará muy motivado”, comentó Aguinaga.

Al ser cuestionado sobre la actualidad de México y cómo ve a los pupilos de Javier Aguirre para el encuentro de los dieciseisavos de final, aseguró que el Tricolor no es un rival sencillo, pero le sigue dando el voto de confianza a su Selección, reconociendo que ganarle a Alemania fue un gran impulso anímico.

“México empezó con algunas dudas, pero ganó sus tres partidos y no recibió gol, lo que les ayuda a llegar con mayor confianza. El segundo tiempo del último partido fue de lo mejor que ha mostrado la Selección Mexicana. Ahora enfrenta a una Selección Ecuatoriana que también viene levantando. Son dos equipos muy sólidos en defensa, aunque todavía generan algunas dudas de la mitad de la cancha hacia adelante. Eso sí, México ha tenido una mayor producción ofensiva que Ecuador”, añadió.

¿Cómo vislumbras el partido?

Va a ser un partido muy cerrado. Las dos selecciones tienen como principal fortaleza su defensiva y lo han demostrado. Veo un encuentro que podría definirse por un marcador de 1-0 o incluso llegar hasta la tanda de penales. En una fase de eliminación directa puede pasar cualquier cosa y ninguno de los dos equipos regalará espacios .

¿México o Ecuador?

Voy con Ecuador y todo el mundo lo sabe. Cuando México juega contra cualquier otra selección, apoyo a México; pero cuando enfrenta a Ecuador, no hay discusión. Mi pronóstico es un partido muy cerrado. Me gana el corazón y creo que Ecuador ganará 1-0. Antes del Mundial habría dicho que Ecuador era favorito por un margen mayor; hoy lo veo mucho más equilibrado, pero sigo creyendo que Ecuador puede imponerse por la mínima diferencia.

¿Quién es mejor hoy, México o Ecuador?

Si analizamos el mejor momento de cada selección, hablando del prime de sus jugadores, considero que Ecuador llega un poco más fuerte. Cuenta con futbolistas de la talla de William Pacho, campeón de la Champions League; Piero Hincapié, quien disputó la final; y Moisés Caicedo, que juega en el Chelsea y fue campeón del Mundial de Clubes. Sin duda, la mayor fortaleza de Ecuador está de la mitad de la cancha hacia atrás.

Aguinaga aseguró que el momento que viven los futbolistas mexicanos en Europa posiblemente no sea el mejor, considerando que la mayoría de ellos no milita en equipos de renombre, pero resaltó que del medio campo para arriba las cosas se pueden equilibrar para darle presión al conjunto sudamericano.

“En el caso de México, aunque hay jugadores compitiendo en las mejores ligas del mundo, hoy no militan en equipos con el mismo peso específico. Por eso considero que, defensivamente, Ecuador está ligeramente por encima. Sin embargo, el futbol es un deporte colectivo y no depende únicamente de las individualidades. De la mitad de la cancha hacia adelante el panorama es mucho más equilibrado. Tanto Ecuador como México cuentan con futbolistas de gran talento.

“En el ataque, Julián Quiñones llega con una ligera ventaja por su capacidad goleadora, luego de haber sido el máximo anotador del futbol saudí, incluso por encima de figuras como Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, lo que habla del gran momento que vive”, añadió.

Uno de los temas que más se habla y no precisamente previo o durante este Mundial, sino a lo largo de los años, es la altura, pero será situación para que le afecte a Ecuador jugar en el Estadio Ciudad de México.

“Sí, esos factores pesan, pero al final será el futbol el que marque la diferencia. Ya hemos visto selecciones que han ido a México y le han competido de tú a tú, como Corea del Sur o la República Checa, que después terminó cayéndose en el partido, pero logró plantar cara. Ecuador está acostumbrado a jugar en la altura de Quito, a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, por lo que ese aspecto no será un problema”.

Y por último, no podía faltar hablar de la nueva joya mexicana, Gilberto Mora, quien “es un chico que ha ido sumando minutos y cuya carrera está en pleno ascenso. Sin duda, fue uno de los mejores jugadores en el último partido; sobre todo, fue el futbolista que llevó la batuta de esta Selección Mexicana y marcó el ritmo del equipo durante gran parte del encuentro”.

El duelo es mañana, a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México.

Con contratiempos

Ecuador enfrenta a México en los dieciseisavos de final. Sin embargo, la escuadra sudamericana no pudo realizar el viaje a la Ciudad de México para estar hospedados en territorio azteca dos días antes del encuentro ante el equipo de Javier Aguirre, como lo tenía pensado el entrenador Sebastián Beccacece.

El itinerario de La Tricolor tuvo que quedarse como estaba planeado desde un principio, así que tomarán su respectivo vuelo hoy y después de 5 horas y 45 minutos estarían llegando al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y de ahí se trasladarán a la zona de Santa Fe para hospedarse, a menos de 24 horas de pisar la cancha del Estadio Ciudad de México.

El estratega argentino saldrá a conferencia de prensa hoy en el Estadio Ciudad de México a las 19:45 horas, tiempo del centro del país, como lo tiene presupuestado la FIFA en su calendario.