El camino es más sencillo para algunos equipos

ENTRANDO a los dieciseisavos de final, algunas selecciones tienen un camino más complicado rumbo al título de la Copa del Mundo 2026, como la Selección Mexicana que terminó invicta e imbatible en la fase de grupos y que al terminar líder del Grupo A le toca medirse a Ecuador. Mientras que Argentina probablemente no tendrán ninguna queja sobre su posible camino a seguir al medirse al debutante Cabo Verde.

El cuadro está definido para la fase de eliminación directa del Mundial. Los cupos estaban predeterminados; el ganador del Grupo A en esta llave, el segundo lugar del Grupo D en esta llave y así. La FIFA no reordena las cabezas de serie como ocurre en otros deportes, por lo que un par de equipos que no están clasificados tan alto tienen una vía accesible hacia los octavos de final.

El Tip: ESPAÑA es el último campeón inédito de la Copa del Mundo, tras su título conseguido en Sudáfrica 2010.

Entre los enfrentamientos de dieciseisavos de final están el Alemania vs. Paraguay, Francia vs. Suecia y el Países Bajos vs. Marruecos, lo que representa que al menos uno de los siete mejores equipos de acuerdo al ranking de la FIFA no llegará siquiera a octavos de final.

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Por otro lado, Francia y Alemania, eternas potencias europeas, podrían encontrarse en octavos. Si se impone la lógica: los galos se enfrentarían a los marroquíes en cuartos de final del torneo.

En California los cruces de cuartos de final esperan a varias potencias y favoritas del público. En los cotejos de dieciseisavos en esta región se miden Portugal vs. Croacia, España vs. Austria, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, y Bélgica vs. Senegal.

El cuadro de Las Barras y Las Estrellas enfrenta a uno de los equipos peor clasificados en los dieciseisavos de final. Como segundo lugar de grupo, Cristiano Ronaldo y Portugal no tienen un panorama nada sencillo: Primero Croacia y luego un posible cruce con España en octavos. Bélgica vs. Senegal se juega en Seattle, y el ganador se quedará en la ciudad para medirse al vencedor del duelo entre los anfitriones y Bosnia.

Brasil vs. Japón, Costa de Marfil vs. Noruega, México vs. Ecuador, Inglaterra e Inglaterra vs. Congo son otros de los juegos de esta primera ronda de eliminación directa. Los Aztecas y los Tres Leones lucen como favoritos en sus partidos de dieciseisavos y luego se verían las caras en la siguiente ronda.

La Selección Mexicana, al mando de Javier Aguirre, es uno de sólo dos equipos que no recibió goles en la fase de grupos; el otro fue España. Brasil tiene un camino algo más accesible hacia cuartos de final: abre con Japón y, de ganar, se toparía con el vencedor de Costa de Marfil ante Noruega. Los pentacampeones del mundo se pueden encontrar con Inglaterra por el boleto a las semifinales.

Lionel Messi buscará alargar su racha anotando ante Cabo Verde. La Albiceleste podría medirse ante Colombia en la etapa de cuartos de final.