Alemania suma 3 derrotas ante sudamericanos

Los Germanos sufrieron su tercera derrota ante una escuadra sudamericana en un Mundial en la última jornada de la fase de grupos de Norteamérica 2026. Ecuador fue el combinado que derrotó a los alemanes por marcador de 2-1 para unirse a lista donde están las Selecciones de Argentina y Brasil.

El equipo de Julian Nagelsmann avanzó como primer lugar del Grupo E al sumar dos victorias y una derrota, aunque en los dieciseisavos de final tendrá que medirse a otra selección de la Conmebol, que será Paraguay.

Históricamente, el conjunto de la UEFA ha sufrido dos derrotas ante escuadras sudamericanas en la ronda de eliminación; la primera fue en México 86, cuando Argentina venció a los alemanes en la final por marcador de 3-2 y Diego Armando Maradona levantó la Copa del Mundo. La segunda ocasión ocurrió en Corea-Japón, una vez más en el partido por el título, cuando Brasil, con doblete de Ronaldo Nazário, dejó en cero a Alemania para coronarse por quinta ocasión en su historia.

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Ahora, la cuatro veces campeona del mundo se enfrentará al equipo que dirige Gustavo Alfaro, que fue uno de los mejores terceros lugares de la competencia para avanzar a la ronda de eliminación directa. Paraguay deberá verse las caras ante una de las potencias en busca del pase a octavos de final y tiene que aprovechar el calor de Boston para lograr una sorpresiva victoria frente a Die Mannschaft.

En el historial hay dos enfrentamientos entre estas dos escuadras. El primero fue en la Copa del Mundo 2002, cuando Alemania venció a los guaraníes 1-0 en los octavos de final, y la última vez ocurrió en 2013, en un partido amistoso que terminó en empate 3-3 en territorio germano. El vencedor se mide al ganador de la llave entre Francia y Suecia, el próximo sábado 4 de julio en el Estadio Filadelfia.