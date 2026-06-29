Brasil, con 86 por ciento de efectividad ante Japón

El encuentro entre Brasil y Japón es otro de los más llamativos de esta ronda de dieciseisavos de final. Se mide el primer lugar del Grupo C contra el segundo puesto del Grupo F; la Canarinha llega con dos victorias y un empate en la fase de grupos. Mientras que los nipones sumaron dos partidos con paridad en el tablero y un encuentro ganado, aunque la escuadra asiática tiene marca negativa frente al equipo de la Conmebol.

Históricamente, estas Selecciones se han enfrentado en siete ocasiones. La primera vez que se vieron las caras fue en Alemania 2006 y el último cotejo que tuvieron fue un amistoso en 2025 en territorio japonés, para ser más exacto en el Ajinomoto Stadium en Chofu, Japón.

10 partidos sin perder llevan los nipones

En el historial hay cinco cotejos de preparación, uno de Copa Confederaciones y otro más de Copa del Mundo. En 2006 inició esta rivalidad con un 4-1 a favor de los brasileños; en 2012 volvieron a enfrentarse con Brasil, llevándose la victoria 4-0 sobre Japón; un año más tarde, la Verdeamarela venció 3-0 a Japón en la fase de grupos de la Confederaciones. Lo que sigue en el historial son cuatro partidos amistosos con tres victorias para Brasil por marcadores de 4-0, 3-1 y 1-0, y el último a favor de los nipones por tablero de 3-2, en octubre del año pasado.

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En los últimos años, los Samuráis Azules han mejorado tanto su liga nacional como su selección varonil. La escuadra que está disputando el Mundial 2026 tiene a 23 jugadores que militan en Europa y los tres restantes en la liga nacional, que son los dos porteros suplentes y el defensa Yuto Nagatomo, que es parte del FC Tokyo. Los nipones tienen el nivel necesario para jugarle al tú por tú a las pentacampeonas del mundo y buscar su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El dato: Vinícius Jr. marcó en los tres juegos de la fase de grupos y se convirtió en el quinto jugador brasileño en lograrlo en un Mundial.

Desde 1998, año en el que Japón disputó su primer Mundial, la escuadra asiática ha clasificado a la fase de eliminación directa en cinco ocasiones, contando la de 2026. En todas las oportunidades se ha quedado en la primera ronda y en la edición pasada se enfrentó a Croacia en los octavos de final y el conjunto de la UEFA venció en penales 3-1 a los nipones.

Brasil es una Selección de respeto; la Canarinha ha disputado todas las ediciones de la Copa del Mundo y sólo en una ocasión ha quedado eliminada en la fase de grupos. Fue en Inglaterra 1966 cuando la escuadra sudamericana ganó ante Bulgaria 2-0 y perdió ante Hungría y Portugal por el mismo marcador. Tuvo que despedirse en la primera ronda tras quedar en tercer puesto del Grupo 3, al sumar únicamente dos puntos, ya que en ese entonces se otorgaban dos unidades por victoria y un punto por el empate.

El partido será en Houston y el vencedor tendrá que viajar a la sede en Nueva York/Nueva Jersey para enfrentar a Costa de Marfil o Noruega.