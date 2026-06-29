Países Bajos apuesta su invicto de 15 juegos ante Marruecos en Monterrey

Países Bajos puede seguir aumentando su invicto en la historia de la Copa del Mundo. Después de la fase de grupos llegó a 15 compromisos sin conocer la derrota en los 90 minutos y pone en juego este récord ante la Selección de Marruecos, la que podría ser la mejor escuadra africana del momento, ya que en la edición pasada llegaron hasta las semifinales del certamen internacional.

El Estadio Monterrey se prepara para recibir su último partido del Mundial 2026 y será uno de los mejores enfrentamientos de la ronda de dieciseisavos de final, entre neerlandeses y marroquíes, escuadras que son favoritas para colocarse en instancias finales.

El Dato: Países Bajos marcó dos goles ante Túnez en seis minutos, fue el 2-0 más rápido en un Mundial desde la edición de Corea-Japón 2002.

Holanda no pierde un partido de Copa del Mundo en los 90 minutos desde la final de Sudáfrica 2010, cuando cayó a manos de España por marcador de 1-0 con un agónico gol de Andrés Iniesta. Desde entonces, los neerlandeses llevan 11 victorias y cuatro empates; dos de esas paridades terminaron en derrota en tanda de penales ante Argentina, en 2014 y 2022.

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Marruecos está disputando por tercera vez en su historia la ronda de eliminación directa y busca replicar o superar lo realizado en Qatar 2022, edición en la que llegó hasta las semifinales, venciendo a España en octavos de final, derrotando a Portugal en cuartos y fue superado por Francia en la antesala de la final y por Croacia en el partido por el tercer puesto.

19 Jugadores de Marruecos miltan en Europa.

El encuentro en la cancha del Estadio Monterrey es uno de los más llamativos en los dieciseisavos de final, junto al Brasil vs. Japón y el Portugal vs. Croacia. El recinto en la Sultana del Norte recibe el encuentro 75 del torneo y en la fase de grupos albergó tres compromisos, incluyendo el partido 1000 en la historia de los Mundiales, que fue entre Japón y Túnez, el cual terminó 4-0 a favor de los asiáticos.

El equipo del director técnico belga Mohamed Ouahbi llega como la Selección africana con más goles en la historia del Mundial, con 26 tantos en su cuenta, y en esta edición han marcado seis tantos: uno a Brasil, uno a Escocia y cuatro al combinado de Haití. Mientras que Países Bajos logró 10 tantos en la fase de grupos, igualando su marca histórica mundialista de 2014.

El historial entre estas dos Selecciones favorece a la escuadra de la UEFA, ya que se han visto las caras en dos ocasiones y en ambas, Países Bajos se ha llevado la victoria sobre Marruecos por el mismo marcador.

La primera ocurrió en la edición del Mundial 1994, cuando compartieron el Grupo F, y en la última fecha los neerlandeses ganaron 2-1 con goles de Dennis Bergkamp y Bryan Roy, mientras que Hassan Nader fue el que descontó por los marroquíes en el segundo tiempo. La segunda ocasión en la que se midieron fue en un partido amistoso en 2017, cuando Holanda volvió a ganar por el mismo tablero con Quincy Promes y Vincent Janssen, el exjugador del Monterrey, como los anotadores del cotejo. Nueve años después se vuelven a encontrar, ahora en una Copa del Mundo y disputando el pase a los octavos de final de la competencia.

El partido inicia en punto de las 19:00 horas y cerrará la actividad de hoy en los dieciseisavos de final del torneo.