Russell supera a Hamilton y se acerca a Kimi Antonelli

George Russell ganó el Gran Premio de Austria para reavivar sus posibilidades de título de la Fórmula 1 y recortar la brecha que su compañero, en Mercedes, Kimi Antonelli, pues tras el resultado de ayer se puso a 40 unidades para alcanzarlo.

Corriendo en medio de una ola de calor con un sistema de bebidas roto, Russell contuvo el ataque de Max Verstappen y de su propio compañero Kimi Antonelli para convertir su controversial primera posición en parrilla de salida en una victoria dominante.

El Dato: Max Verstappen se volvió a quejar de las nuevas reglas de la Fórmula 1 y reconoció que el Gran Premio de Gran Bretaña la próxima semana le dará la razón.

Es la primera victoria de Russell, excluidas las carreras sprint, desde el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada. El británico dijo que era “increíble” volver a ganar después de tener dificultades para competir con Antonelli cuando su compañero encadenó cinco victorias consecutivas al inicio de la temporada.

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“Han sido un par de meses duros con algunas carreras realmente complicadas, en las que sentía que todo estaba en mi contra y con actuaciones difíciles”, dijo .

Verstappen peleó con Mercedes gracias a su Red Bull mejorado en la carrera de casa del equipo, pero no pudo acercarse lo suficiente como para tener una oportunidad y terminó a la defensiva. Los tres primeros quedaron separados por apenas dos segundos en la meta.

Lewis Hamilton y Ferrari no lograron aprovechar su triunfo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña hace dos semanas, desvaneciéndose mucho en la carrera pese a clasificar bien, con el siete veces campeón en el quinto lugar y su compañero Charles Leclerc en octavo.

Russell superó a Hamilton en el segundo puesto de la clasificación con su séptima victoria de su carrera y recortó la ventaja de Antonelli a 40 puntos.

“Tengo mucha confianza en mí, sabiendo que puedo hacerlo. Tengo menos confianza en poder alinear todo con el auto, la puesta a punto y los neumáticos, porque ha sido muy irregular para mí”, comentó George Russell.

Kimi Antonelli se quedó lamentando errores que, según analizó, le costaron valiosos segundos al inicio de la carrera.

Russell logró la pole el sábado mientras se mostraba una bandera amarilla por un choque de Max Verstappen. El volante inglés argumentó que había levantado lo suficiente como para estar seguro y los comisarios estuvieron de acuerdo.

La victoria mostró el enfoque inteligente de piloto para correr de una manera diferente, ya que gestionó su ritmo y se mantuvo fuera de problemas, incluso cuando los que venían detrás perdieron tiempo peleando entre sí por la posición.

Charles Leclerc había arrancado segundo y Lewis Hamilton, tercero, pero gradualmente fueron cayendo en el pelotón en una pista donde les faltó potencia en comparación con Mercedes y también tuvieron dificultades con los neumáticos.

Hamilton no se rindió sin pelear, trayendo recuerdos de sus feroces batallas con Verstappen en 2021. El británico y el neerlandés lucharon rueda a rueda en la primera parte de la carrera y Max se quejó de que Hamilton lo había obligado a abrirse hacia una trampa de grava.

El cuarto lugar de Oscar Piastri fue una señal positiva para McLaren, con el campeón defensor Lando Norris séptimo, pero llegó con una advertencia del director del equipo, Andrea Stella.

Fue un ejemplo de “excelente estrategia”, pero “no estamos en posición de pelear por victorias y podios por puro ritmo en este momento”, dijo Stella.

La ola de calor que barre Europa hizo que ésta fuera la primera carrera del año en disputarse bajo las reglas de “peligro por calor” de la F1, con los pilotos obligados a usar chalecos de enfriamiento o llevar un peso equivalente en lastre. Se alinearon para el himno austriaco previo a la carrera con equipo de enfriamiento y llevando paraguas.

Los frenos sobrecalentados fueron un tema candente, con Antonelli entre los que tuvieron problemas para detener el auto. Ambos pilotos de Cadillac abandonaron temprano, con el equipo corriendo para apagar un pequeño incendio en el auto de Valtteri Bottas antes de que Sergio Pérez reportara humo y se salió de la competencia.

Molesto con su resultado

Checo Pérez reaccionó fuerte luego de quedar fuera del Gran Premio de Austria de F1 por fallas en su coche. El piloto mexicano aseguró que ha sido un fin de semana frustrante y que espera tener una buena conversación con su escudería para revertir este tipo de problemas.

“Ha sido un fin de semana frustrante para todo el equipo. Espero una gran discusión interna sobre nuestros procesos y cómo hacemos las cosas, porque no podemos tener este tipo de problemas”, apuntó el volante nacido en Guadalajara tras la carrera en el Red Bull Ring.

Pérez Mendoza volvió a quedar fuera en una carrera de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y lo hizo, otra vez, por un problema con su carro. Cadillac sí ha tenido desperfectos en su coche, que han limitado las actuaciones del mexicano. En Austria no fue la excepción.

“Fue un buen inicio, tuvimos un importante arranque y parecía que todo iría bien, desafortunadamente tuvimos que retirar el auto, estábamos en la pelea, pasé a Albon, me pasó de regreso, las cosas se veían bien para nosotros, pero desafortunadamente tuvimos que retirarnos”, expresó.

En el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 el mexicano salió en la cuarta vuelta y terminó en el fondo de la parrilla. Checo Pérez dijo que fue un fin de semana frustrante, porque “parecía que teníamos ritmo para competir con los otros”, además que “es una pena” la manera en la que terminó su carrera.