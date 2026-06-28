Alemania vs Paraguay: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Alemania y Paraguay están en busca de jugar los octavos de final, pero antes de eso deberán verse las caras en uno de los partidos de dieciseisavos de final en la cancha del Estadio Boston. Compromiso que promete muchísimas emociones, ya que los germanos vienen de perder ante una escuadra de la Conmebol y en la primera ronda de eliminación directa se ven las caras con una selección sudamericana.

Paraguay sumó una victoria contra Turquía, un empate frente a Australia y una derrota a manos de Estados Unidos en la fase de grupos para avanzar como uno de los mejores terceros lugares de la competencia. Por su parte Alemania firmó resultados positivos frente a Curazao y Costa de Marfil y un descalabro ante Ecuador, con lo que perdieron su invicto en la competencia.

🇩🇪 ALEMANIA - PARAGUAY 🇵🇾



UFFF, QUÉ PARTIDAZO EN 16AVOS. 🥃 pic.twitter.com/sAnCWg5D67 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 27, 2026

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Alemania vs Paraguay del Mundial 2026

El partido entre Alemania y Paraguay, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 , se jugará este lunes 29 de junio en el Estadio Boston. El balón comenzará a rodar en punto de las 14:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

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Fecha : lunes 26 de junio del 2026

Hora : 14:30

Estadio : Boston

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones para el Alemania vs Paraguay

ALEMANIA: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz.

PARAGUAY: Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Gabriel Ávalos y Julio Enciso.

Alemania sólo ha perdido tres veces con escuadras sudamericanas en el Mundial

Los Germanos sufrieron su tercera derrota ante una escuadra sudamericana en un Mundial en la última jornada de la fase de grupos de Norteamérica 2026. Ecuador fue el combinado que derrotó a los alemanes por marcador de 2-1 para unirse a lista donde están las Selecciones de Argentina y Brasil.

Históricamente, el conjunto de la UEFA ha sufrido dos derrotas ante escuadras sudamericanas en la ronda de eliminación; la primera fue en México 86, cuando Argentina venció a los alemanes en la final por marcador de 3-2 y Diego Armando Maradona levantó la Copa del Mundo. La segunda ocasión ocurrió en Corea-Japón, una vez más en el partido por el título, cuando Brasil, con doblete de Ronaldo Nazário, dejó en cero a Alemania para coronarse por quinta ocasión en su historia.

En el historial hay dos enfrentamientos entre estas dos escuadras. El primero fue en la Copa del Mundo 2002, cuando Alemania venció a los guaraníes 1-0 en los octavos de final, y la última vez ocurrió en 2013, en un partido amistoso que terminó en empate 3-3 en territorio germano. El vencedor se mide al ganador de la llave entre Francia y Suecia, el próximo sábado 4 de julio en el Estadio Filadelfia.

DCO