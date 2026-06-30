¿Cuántos años tiene Gilberto Mora?

Gilberto Mora conduce el balón en el juego entre México y Ecuador en el Mundial 2026.

Gilberto Mora, la joven joya del mediocampo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, apenas tiene 17 años de edad. En agosto cumplirá dos años de carrera y el próximo 14 de octubre cumplirá la mayoría de edad.

El originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es hijo de Gilberto Mora Olayo, quien de 1997 a 2001 militó en varios clubes de la Liga MX como Toluca, Jaguares, Puebla y Tijuana.

Gilberto Mora, la sensación en el mediocampo de México en la Copa del Mundo 2026, ha jugado solamente con los Xolos de Tijuana desde que debutó en Primera División en agosto de 2024.

EVG