Selección Mexicana

México vs. Ecuador: Se hace presente el grito homofóbico en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La FIFA podría aplicar el protocolo disciplinario luego de que se escuchara el grito homofóbico en el Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México fue escenario de un nuevo episodio relacionado con el grito homofóbico durante la Copa del Mundo 2026.
El Estadio Ciudad de México fue escenario de un nuevo episodio relacionado con el grito homofóbico durante la Copa del Mundo 2026. Foto: X de Selección Mexicana @miseleccionmx
Por:
Diego Chávez Ortiz

La afición no aguantó ni 20 minutos del partido entre México y Ecuador para que se hiciera presente el grito homofóbico.

Se jugaba el minuto 15 de tiempo corrido cuando Hernán Galíndez tuvo un saque de meta para Ecuador, lamentablemente en cuanto el arquero sudamericano despejó el balón hacia el campo de México la afición en las gradas gritó el “ehhhh put…”.

El árbitro central no detuvo el juego, pero como lo dicta la FIFA, si esto persiste en el cotejo, el silbante tiene la autoridad para parar el encuentro y si el grito homofóbico no cesa después del primer aviso, el juez central puede mandar a los equipos a los vestidores.

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