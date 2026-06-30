México vs. Ecuador: Se hace presente el grito homofóbico en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México fue escenario de un nuevo episodio relacionado con el grito homofóbico durante la Copa del Mundo 2026.

La afición no aguantó ni 20 minutos del partido entre México y Ecuador para que se hiciera presente el grito homofóbico.

Se jugaba el minuto 15 de tiempo corrido cuando Hernán Galíndez tuvo un saque de meta para Ecuador, lamentablemente en cuanto el arquero sudamericano despejó el balón hacia el campo de México la afición en las gradas gritó el “ehhhh put…”.

Durante el partido entre México y Ecuador volvió a escucharse el grito homofóbico desde las tribunas del Estadio Banorte, una expresión que ha derivado en sanciones de la FIFA contra la Federación Mexicana de Futbol en ocasiones anteriores. El cántico se presentó pese a las… pic.twitter.com/IzZOaZC9Aq — Proceso (@proceso) July 1, 2026

El árbitro central no detuvo el juego, pero como lo dicta la FIFA, si esto persiste en el cotejo, el silbante tiene la autoridad para parar el encuentro y si el grito homofóbico no cesa después del primer aviso, el juez central puede mandar a los equipos a los vestidores.

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