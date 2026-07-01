Estados Unidos no gana juego de eliminación directa desde 2002

En Jeonju, hace 24 años, Estados Unidos ganó por primera y única vez hasta la fecha un partido de segunda fase de Copa del Mundo, y lo hizo a costa de México, al que venció por marcador de 2-0 en los octavos de final de Corea-Japón 2002, en el que muchos consideran el tropiezo más doloroso del Tricolor en la historia.

Esta noche, el cuadro de las Barras y las Estrellas enfrenta por novena ocasión un compromiso de eliminación directa en la máxima cita futbolística. Lo hará en el Estadio Bahía de San Francisco contra Bosnia y Herzegovina, que clasificó como una de las mejores terceras a dieciseisavos de final de Norteamérica 2026.

8 goles lleva Estados Unidos en el certamen

Lo coanfitriones dejaron en claro sus ambiciones y credenciales en la fase de grupos, con argumentos que no deben reducirse al beneficio de jugar en casa.

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Bajo las riendas del entrenador argentino Mauricio Pochettino y con muchos de sus jugadores militando en clubes del exterior, lo locales impactaron por la intensidad de su juego y contundencia en las victorias sobre Paraguay y Australia que le aseguraron el primer lugar de su grupo.

A pesar del sabor agridulce que dejó la derrota con suplentes ante Turquía en un partido de trámite, Estados Unidos irradia confianza para llegar lejos en la segunda Copa del Mundo organizada en casa.

El Dato: EU ganó un juego, empató otro y perdió dos cuando fue local en 1994. Su única victoria fue contra Colombia por marcador de 2-0.

“Queremos ser recordados como el equipo que ganó el Mundial”, afirmó el capitán Tim Ream en la previa al duelo, el miércoles en el Estadio de San Francisco. “Sólo tenemos que rendir como lo hemos hecho en la fase de grupos, y veremos a dónde nos lleva eso”.

Aunque Estados Unidos alcanzó las semifinales en la edición inaugural de Uruguay 1930, la cual contó con 13 participantes, solamente tiene a su favor aquella victoria sobre la Selección Mexicana a inicios de milenio en juegos a matar o morir. En aquel primer torneo, los vecinos del norte fueron vapuleados 6-1 por Argentina en la antesala del duelo por el título.

Luego vino la goleada de 7-1 a manos de Italia en 1934, en la justa celebrada precisamente en el país de la bota, en un torneo en el que no hubo fase de grupos y todo se jugó a un duelo a partir de octavos de final.

Pasaron seis décadas exactas para que Estados Unidos jugara nuevamente fases decisivas, cuando en 1994, en calidad de anfitrión, enfrentó a Brasil en la ronda de 16, cayendo por la mínima diferencia en el Stanford Stadium de California con gol de Bebeto.

Luego llegó aquel 2-0 sobre la Selección de México, en Corea, en 2002, con anotaciones de Brian McBride y Landon Donovan. En cuartos de final de aquella justa, los entonces dirigidos por Bruce Arena perdieron 1-0 frente a Alemania.

En Sudáfrica 2010, los de las Barras y las Estrellas sucumbieron contra Ghana por marcador de 2-1 en tiempos extra. En Brasil 2014, los norteamericanos fueron vencidos por Bélgica por la misma pizarra, también en octavos de final; misma fase en la que en Qatar 2022 perdieron 3-1 ante Países Bajos.

“El partido será de lo que nosotros podamos hacer, de lo que estemos preparados para hacer, y sobre lo que tenemos que hacer para avanzar”, afirmó el delantero Folarin Balogun. “Es el momento decisivo. Es la parte importante del torneo, y esta es la etapa en donde, en mi opinión, los grandes jugadores dan un paso al frente, y donde los grandes jugadores cargan con la presión”.

Bosnia, la última selección en clasificarse al Mundial tras eliminar a Italia, terminó tercera en el Grupo B con cuatro puntos. El capitán Edin Dzeko, de 40 años, junto a los atacantes Ermedin Demirovic y extremo Kerim Alajbegovic merecen tomar recaudos, especialmente en las jugadas de pelota parada.

A pesar de que las predicciones le juegan a favor, el equipo de Pochettino ha ensayado penales ante la eventualidad de un empate en los 120 minutos, reveló Ream.

“No creo que Bosnia se limite a jugar a la defensiva. Tenemos que estar preparados para lo inesperado”, advirtió el capitán.

A pesar de que Estados Unidos cerró la fase de grupos con una derrota frente a Turquía, el entrenador Mauricio Pochettino restó importancia a dicho juego, al asegurar que lo primordial era ser líder de grupo.

“Siempre que un equipo ya se ha clasificado y otro ya ha quedado eliminado, entran en juego muchas situaciones. Ahora somos un equipo mucho mejor que antes. Nos clasificamos como primeros y pasamos a la siguiente ronda; tengo que recordarles que ganamos el grupo”, aseguró el entrenador argentino de manera tajante ante la prensa.

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y derrotó 2-0 a Australia para una clasificación anticipada a dieciseisavos de final. Bosnia y Herzegovina sumó cuatro puntos al igualar con Canadá (1-1), caer ante Suiza (1-4) y vencer a Qatar (3-1).